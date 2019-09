U petak šesta dodjela Agro Oscara za najbolji hrvatski OPG

Vjerujem da će izbor Zlata vrijedan i ove godine u javnost iznjedriti nekoga tko je u potpunosti zaslužio to priznanje, tko donosi puno uspjeha sebi i drugima i tko vraća vjeru u razvoj i opstanak na hrvatskom ruralnom prostoru, kazala je danas ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ističući kako je pročitala sve Večernjakove priče o OPG-ima, potencijalnim kandidatima za pobjednika 6. tradicionalnog natječaja Zlata vrijedan Ministarstva poljoprivrede i Večernjeg lista.

Vrijedni u svakom pogledu

– Uistinu se divim što sve ljudi znaju – rekla je, objašnjavajući kako projekt ima i određenu simoliku, s obzirom da je pokrenut 2014. – u godini koju je UN proglasio godinom obiteljskih poljoprivrednih gopodarstava (OPG-a). Kako bilo, kroz njega su do danas prošli mnogi sjajni, inovativni hrvatski OPG-ovi, za koje danas, da nema projekta Zlata vrijedan, možda nikad ne bismo ni čuli ni čitali o njihovim inovativnim praksama, uspješnom korištenju europskih poljoprivrednih fondov, pronalasku novih kanala distribucije...

– I vrijedni su priznanja i mnogo većeg nego su dobili – izjavila je ministrica uvjerena kako će se tradicija nagrađivanja najboljih nastaviti. OPG-i su, smatra ona, motor razvoja u mnogim zemljama i nijedan se ruralni prostor bez njih ne može razvijati, kao ni bez srednjih i velikih. Stoga je za sve njih osmišljena različita paleta mjera, a dijagnostika Svjetske banke koja s ministarstvom radi na izradi nove strategije poljoprivrede, pokazuje već iznenađujuće rezultate kako su mali OPG-i u RH uspješni, brže se prilagođavaju, lakše primjenjuju nove prakse..., a iako generacijska obnova još nije ni blizu, imamo dvostruko višu stopu rasta od EU po pitanju mladih poljoprivrednika, kojih je u nas već 13,1%.

Tko su pak najbolji OPG-i ove godine, znat će se već ovoga petka na svečanosti u Ključić brdu, kada će šesteročlani žiri objaviti ime najboljeg hrvatskog OPG-a, kao i imena drugoplasiranog i trećeplasiranog OPG-a te mlade nade. Posebnu nagradu dodjeljuju čitatelji Večernjaka glasujući za gospodarstvo koje je po njihovu sudu najbolje, a kako je sve to izgledalo, osim na stranicama Večernjaka, moći će se vidjeti u nedjelju na HTV-u 2 u 17.45 sati.

– Ako išta zaslužuje naziv ‘zlata vrijedan’, to je onda upravo ovaj projekt kojega održavamo već 6. godinu i mislim da smo u tome uspješni. Znamo što je hrana danas, što su klimatske promjene, što je opstanak na selu i koliko su važni za opstanak ljudi uopće – rekao je predsjednik žirija i zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Stjepan Blažević. I ove godine svaka je županija predložila po jednog svog kandidata žiriju, a potom su HRT, kao suorganizator Zlata vrijedan, te Večernji list obišli sva predložena gospodarstva, njih 20 i tri mlade nade, čije su priče ispričane u Večernjaku te HTV-ovoj emisiji Dobro jutro Hrvatska.

– Kamilica, konoplja, cvijeće, junad, svinje... sve su to različite proizvodnje pa je teško odlučiti tko je bolji. Nastojimo svakom segmentu posvetiti jednaku pažnju jer to više nisu samo pšenica ili kukuruz, već specilizirana proizvodnja koja ima svoju prođu na tržištu i, što je dobro, da su kanali plasmana sve bolji – rekao je Blažević, ističući i kako je sve više uspješnih OPG-ova – i on osobno, a i Večernjakovi čitatelji o njima vole čitati.

Bajkovito, ali privlačno

– Nekome je dosadio život u gradu, imao je neko imanje na selu i počinje život ispočetka. Sve to izgleda malo bajkovito, no svima nam je to privlačno i primijetili smo da se i na našem webu Vecernji.hr to jako čita i da ljudi to vole. Stoga mi je drago da sudjelujem u ovom projektu i hvala gospođi Vučković na podršci – kazao je Blažević.

Gordana Picek, članica žirija i članica uprave dm-a koji je generalni sponzor Zlata vrijedan, kazala je kako dm od početka rada u Hrvatskoj stavlja naglasak na suradnju s hrvatskim proizvođačima pa im je taj projekt iznimno bitan. Uz prehrambeni, važan im je i kozmetički segment u kojem proširuju suradnju pa trenutačno surađuju sa 70 hrvatskih proizvođača, od kojih su 34 ekološka, a među njima 10-ak OPG-ova. Natječaj Zlata vrijedan prilika je tako da svake godine izaberu nekog od kandidata, kao što je to lani bila mlada nada Dijana Prpić, čiji su ekološki grah uvrstili u ponudu, a ove će godine ulistati još dva njezina proizvoda.

– Cilj nam je imati što više domaćih proizvoda, što nije samo trend nego to traže i naši kupci. Aktivno se povezujući s jednim ili više proizvođača koji su dodatni benefit i za nas i mi ‘živimo’ njihove proizvode od početka do kraja, povezujemo se s obitelji, gledamo hoće li ekološki grah uspjeti ili neće, kako ćemo to marketinški poduprijeti, razmjenjujemo recepte... tako da smo i mi iz dm-a njihovi najveći kupci – priča Picek.

Objašnjava kako je i dm-u količina bitna. No kad su u pitanju kvalitetni ekološki proizvodi kupce uče ekskluzivitetu – da je on dostupan u određenim količinama i u određenom periodu.

– Kad prepoznamo novi OPG s kojim bismo mogli ostvaruiti suradnju, na to gledamo i kao vid društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, gdje smo prisutni već 20 godina. OPG-u stavljamo na raspolaganje cijeli niz naših stručnjaka, koji će pomoći u plasmanu njegova proizvoda na tržište te pokrivamo područja od same etikete, dizajna ambalaže do marketinsše komunikacije, kako bi sve svoje vrijeme i napore obitelj mogla usmjeriti na samu proizvodnju i podizanje kvalitete – rekao je Ivan Horvat iz marketinga dm-a. Dodaje kako proizvodi poput ekološkog graha OPG-a Dijana Prpić na njihovim policama doista povećavaju zadovoljstvo kupaca koji vole i cijene hrvatske proizvode, te je iz tog razloga projekt Zlata vrijedan općenito izuzetno koristan općenito.