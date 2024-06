U 24 sata na cestama petero poginulih: Ove je godine stanje na prometnicama znatno gore nego prijašnjih

Crna ovogodišnja prometna statistika, znatno gora od one prošlih godina, nastavila se i ovog vikenda. Unutar samo 24 sata na hrvatskim je prometnicama poginulo petero ljudi, a među njima čak trojica motociklista koje je na ceste izmamilo lijepo vrijeme. Najrecentniji tragični događaj zbio se u nedjelju oko 7.15 sati na autocesti A1 kod čvora Pirovac. Tamo su se sudarili kamion i osobni automobil, a na mjestu je poginuo vozač automobila.

Desetak sati ranije kod Bjelovara u prometnoj nesreći koju je prouzročio 18-godišnji vozač bez vozačke dozvole poginuo je 46-godišnji motociklist. Skrećući automobilom na prilazni most u prigradskom naselju Veliko Korenovo, 18-godišnjak se, a da se nije zaustavio ili pogledao lijevo i desno, sudario s motociklistom koji se kretao u istom smjeru i istim trakom te je u tom trenutku pretjecao osobni automobil po lijevoj traci isto tako ne provjerivši može li to učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Nakon sudara, motocikl se odbio te je pao na kolnik, a vozač je preminuo na mjestu događaja iako je nosio kacigu. Vozač automobila je ozlijeđen i prevezen je u bolnicu u Bjelovaru. S njim su u automobilu bili 22-godišnjak i četverogodišnje dijete, koji nisu ozlijeđeni. Otprilike dva sata ranije u Bosiljevu je poginuo motociklist koji se kretao od Zdihova prema mjestu Bosanci. Izgubio je nadzor nad motociklom te sletio s kolnika i udario u metalnu dvorišnu ogradu i betonsko postolje. Najprije je ostao bez svijesti, a potom je tijekom transporta do zdravstvene ustanove u vozilu hitne pomoći podlegao ozljedama.

Istog dana ujutro kod Knina poginuo je i treći motociklist, 55-godišnji Austrijanac. Kako je izvijestila policija, izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja te dolaskom na ravni dio ceste nije se kretao sredinom obilježene prometne trake te je izgubio nadzor motociklom i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Od siline udara vozač motocikla pao je na tlo desetak metara dalje te je smrtno stradao na mjestu događaja. Tragedija se u subotu oko 10 sati zbila i na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je vozač (50) kamiona udario i usmrtio staricu (82) koja je prelazila Selsku cestu uz pomoć hodalice, i to na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza.

Ako se ništa bitno ne popravi, sasvim je izvjesno da će ovu godinu obilježiti crna prometna statistika. Samo u četiri mjeseca ove godine na cestama je poginulo 65 osoba, desetero više nego u istom razdoblju prošle godine, što je povećanje za 12,1 posto. Iako službenih podataka za svibanj još nema, u tom je mjesecu bilo više od 20 poginulih, a kao što vidimo, ni lipanj nije, blago rečeno, najbolje počeo. U niti deset dana došli smo na više od desetero poginulih na cestama.