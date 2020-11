Turudić o Kovačevićevom klubu: 'To je prostor, nema tu članstva. Nikakav mobitel nisam ostavljao'

Predsjednik Županijskoga suda u Zagrebu, sudac Ivan Turudić komentirao je svoje posjete "klubu" Dragana Kovačevića u Slavonskoj ulici te ustvrdio kako se ne smatra krivim što ga je posjećivao.

"Nisam se družio s Kovačevićem, više s drugim ljudima, neću spominjati imena, to su bili i novinari i političari", rekao je i ustvrdio kako ne zna zbog čega ga se u javnosti proziva. "Volio bih da mi netko pojasni koja je moja krivnja. Jesam li mogao znati da će godinu dana kasnije biti pokrenut postupak protiv Dragana Kovačevića", rekao je za N1.

"To nije klub, to je prostor, nema tu članstva. Nikakav mobitel nisam ostavljao, nisam bio član, nisam znao da klub ima članove", rekao je i dodao: "Nisam bio tamo za vrijeme COVID-a, bilo je ljudi istaknutih koji su tamo bili u dane uhićenja. Problematično mi je da netko ide za vrijeme COVID-a, to mi je licemjerno.

Na pitanje je li sporno da je predsjednik Zoran Milanović u "klub" zvao Roberta Hranja, rekao je kako ne želi to komentirati, no da svoje kolegije ne bi održavao u tom prostoru.

Negirao je tvrdnje GONG-a te rekao: "Krenuli su od nekih informacije koje su neistine, neke su došle od predsjednika. Ja ne kartam, GONG piše da sam tamo jeo i ostavljao mobitel pred vatima. Pa s ulice se uđe. Nisam kartao, nisam jeo", tvrdi i napominje kako je prostor u Slavonskoj posjetio na Staru godinu, a prvi je put bio tamo godinu dana prije toga, u vrijeme Božića.

Turudić se osvrnuo i na dugotrajne pravosudne procese u Hrvatskoj te zaključio kako situacije ide na bolje.

"Teško je reći da je stanje dobro jer nije, to je niz malih anonimnih predmeta. Ima odugovlačenje postupaka koji se ne mogu opravdati, ima grešaka sudaca, ima sudaca koji ne rade dovoljno brzo", rekao je i ustvrdio kako se boljitku ne pridonosi govoreći da nije dobro. Kao jedan je problem istaknuo i samo obrazovanje na pravnim fakultetima jer, kako kaže i na svom primjeru, u sudnice se ne ide dovoljno.

"U ovih 10 godina, možda dva ili tri puta su došli studenti. Mi imamo predmete na fakultetima gdje je prolaznost pet posto. U Americi bi se prvo zapiti je li problem u profesoru. Problem je kompleksniji, ne može se svesti u dvije riječi. Suci ga žele riješiti, mislite li da je lijepo slušati kritike javnosti prema sudstvu i pravosuđu", smatra Turudić.

Na pitanje nalazimo se u izvanrednom stanju, rekao je: "Usred pandemije smo, naravno da to nije redovno stanje. Kako može biti redovno ako dnevno slušamo kako je dnevno umrlo 40 ljudi", smatra i dodaje kako je odluka Ustavnog suda vezana uz Stožer civilne zaštite bila dobra.

Političke je ambicije, kako kaže, imao te je bio pomoćnik ministra pravosuđa od 1998. do 2000. godine. "Imao sam ambicije, ali ne s Karamarkom. Nisam imao kontakte ni sa SDP-ovim vlastima", napominje dodajući da on svoje političke preferencije iskazuje na izborima.

Osvrnuo se i na Peđu Grbina, predsjednika SDP-a, koji ga često proziva u javnosti.

"Peđa me blati svakom prilikom. On govori protiv mene na osobnoj razini, to je nisko, ja ga osobno ne poznajem", zaključio je Turudić.