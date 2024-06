Turističku atrakciju u Kini potresa skandal: Otkriveno da prirodna ljepota nije u potpunosti prirodna

Planina Yuntai u Kini, poznata po svojoj spektakularnoj prirodi, našla se u središtu kontroverze nakon što je otkriveno da se njezin slavni vodopad napaja vodom iz cijevi. Turisti su snimili video koji prikazuje cijev sakrivenu u vegetaciji, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Park Yuntai, smješten u provinciji Henan, jedan je od najpoznatijih nacionalnih parkova u Kini. Vodopad visok 314 metara, koji privlači tisuće posjetitelja, već se neko vrijeme suočava s problemima zbog suše. Nadležne službe priznale su da su bile primorane koristiti cijev kako bi održale protok vode zbog dugotrajne suše koja je pogodila regiju.

Uprava parka pojasnila je kako je vodopad morao biti ojačan zbog sušne sezone. Naime, istaknuli su kako je vodopad imao "malo poboljšanje". Uprava parka također je izrazila zahvalnost na pažnji, obećavši da će vodopad ovog ljeta dočekati goste u svom "najsavršenijem i najprirodnijem obliku", kako prenosi CNN.

The source of Asia's highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the "highest waterfall in Asia," the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7