Turistička aplikacija Need Connects od sada je dostupna za preuzimanje u App Storeu i Google Play trgovini

Need Connects, prva svjetska all-in-one turistička aplikacija s integriranom umjetnom inteligencijom od sada je dostupna u App Store i Google Play trgovini. Radi se o aplikaciji koja transformira način na koji se pružatelji usluga povezuju s putnicima i način na koji putnici planiraju svoja putovanja. Već sada Need Connects nudi više od 200 raznolikih ponuda od preko 100 različitih dobavljača u turističkom sektoru, uključujući izlete, najam brodova, zipline, rafting, razglede grada, posjete muzejima, kuharske radionice, usluge privatnog kuhara i ostalo, sve dostupno za rezervaciju na jednom mjestu.

Pametno planiranje putovanja uz pomoć umjetne inteligencije

Za razliku od platformi poput Airbnb Experiences i Viatora, koje se oslanjaju na povijesne podatke i algoritme za filtriranje, Need Connects koristi naprednu AI tehnologiju za kreiranje prilagođenih itinerara u stvarnom vremenu. Kroz interaktivni razgovor, aplikacija analizira korisnikove odgovore i u nekoliko sekundi generira plan putovanja, uzimajući u obzir čimbenike poput vremenske prognoze te predlažući dodatne ili zamjenske aktivnosti za maksimalnu fleksibilnost.

Foto: Need Connects

Rješenje koje turističku ponudu čini dostupnijom i učinkovitijom

Need Connects je odgovor na potrebu za jednostavnim, centraliziranim rješenjem u turizmu. Ova inovativna aplikacija razvijena u Hrvatskoj, postavlja globalni standard u industriji u vrijeme kada online prodaja i očekivanja gostiju za jednostavnim kupovnim iskustvom rapidno rastu. Need Connects, osim što jača Hrvatsku kao lidera u turizmu, svojim svjetskim značajem dodatno promovira njezin potencijal na globalnoj sceni.

Za one koji žele postati dio Need Connects zajednice

Ako nudite turističke usluge, Need Connects omogućava vam da lakše dođete do ciljane skupine, povećate svoju vidljivost i dosegnete veći broj klijenata. Prijavite se putem supplier portala i sami dodajte proizvode, ažurirajte cijene, zauzeća i ostalo. Ako ste iznajmljivač, preuzmite svoj QR kod, podijelite ga svojim gostima, a za svaku njihovu rezervaciju putem aplikacije ostvarujete proviziju. Bez dodatnog truda - vi preporučujete, Need Connects odrađuje sve ostalo.

Foto: Need Connects

Preuzmite aplikaciju na App Storeu i Google Play trgovini ili posjetite web stranicu za više informacija.