Trumpova posljednja nada da osvoji drugi mandat Bidenov je sin

I dok većina Amerikanaca čeka izbornu noć 3. studenog kako bi saznali tko će na čelu države biti sljedeće četiri godine, američki predsjednik Donald Trump zapravo iščekuje “October Srprise” (listopadsko iznenađenje). Pojam je to kojim se već desetljećima označava jedan događaj koji obično stigne u listopadu (izbori su uvijek prvog utorka u studenom) i koji može promijeniti ishod nadolazećih izbora, a on je potreban Trumpu koji gubi u svim anketama. Trump se nadao da će to biti dokazi o korupciji njegova protukandidata Joea Bidena u Ukrajini, no zasad su te optužbe većinom ostale izvan fokusa javnosti.

Ukrajinska veza

Samo 11 dana prije izbora 2016. FBI je objavio da će ponovno istraživati elektroničku poštu Hillary Clinton koja je procurila, a oživljeni skandal naštetio je tadašnjoj favoritkinji za novu predsjednicu i, smatraju neki, lansirao Trumpa u Bijelu kuću. No i današnji je predsjednik tada iskusio listopadsko iznenađenje: mjesec dana prije izbora iscurila je snimka gdje vulgarno govori o svojim uletima ženama.

Listopadska iznenađenja u raznim formama utječu na izbore najmanje od 1970-ih. Uoči izbora 1972. Henry Kissinger, savjetnik Richarda Nixona, rekao je u listopadu da je mir u Vijetnamu na vidiku što je pomoglo tadašnjem predsjedniku. Iranske vlasti osam godina kasnije nekoliko tjedana prije izbora rekle su da neće osloboditi otete američke diplomate, koji su uhićeni godinu ranije, tako dugo dok je Jimmy Carter predsjednik. Izbore je izgubio. Samo pet dana prije glasanja 2000. isplivali su dokazi da je tadašnji kandidat George W. Bush bio uhićen 1970-ih zbog vožnje u pijanom stanju. Dok mu je to “listopadsko iznenađenje” odmoglo, pomoglo mu je ono četiri godine kasnije kada se samo tjedan dana uoči izbora pojavila nova snimka lidera Al-Qa’ide Osame bin Ladena.

Ovog je puta Trump u nešto većim problemima. Za Bidenom u anketama zaostaje prosječno 9 postotnih poena na nacionalnoj razini, ali u ključnim državama (onima za koje se ne zna unaprijed za koga će glasati poput Wisconsina ili Pennsylvanije) razlika je mnogo manja te Trump u njima vidi svoju šansu.

Američki lider zbog toga se nada čudu koje bi sve promijenilo (valja pritom reći da je velik dio birača već glasao poštom). Neki su se republikanci nadali da će prošlotjedni skandal s Bidenovim sinom Hunterom teško naštetiti demokratu. Sporna je elektronička pošta koja je preuzeta s laptopa Huntera Bidena, a koju je Trumpovu odvjetniku i političkom strategu te bivšem gradonačelniku New Yorka Rudyju Giulianiju poslao vlasnik tvrtke koja je popravljala računalo Bidena mlađeg.

U njoj stoji da se Biden 2015. kao američki potpredsjednik sastao s predstavnikom ukrajinske energetske tvrtke Burisme za koju je Hunter Biden radio, a sastanak je namjestio upravo Biden mlađi. Godinu dana kasnije Biden je prisilio ukrajinske vlasti da smijene državnog odvjetnika koji je istraživao Burismu, službeno zbog neistraživanja korupcije, no republikanci danas govore da je razlog upravo to što je istraživao tvrtku u kojoj je radio Hunter Biden. Elektroničku poštu o sastanku prošlog tjedna objavio je New York Post, a Facebook i Twitter onemogućili su dijeljenje tog članka zbog čega su se našli pod optužbama za cenzuru u Bidenovu korist i pokušaj utjecaja na rezultate izbora.

‘Je li Hunter sve što imate?’

No ankete zasad govore da Trump nije uspio mobilizirati dodatne birače tvrdnjama o korupciji svog izazivača. Konzervativci tvrde da je to zato što su mainstream novinari stavili Bidena u zaštitu te ga ne ispituju teška pitanja, uključujući i ona o navodnoj korupciji u Ukrajini.

No, s druge strane, ima i onih koji govore da je nakon češljanja svih silnih ministarstava i odjela kako bi pronašao bilo što negativno o svom kandidatu, poslije objava tvrdnji o Hunteru Bidenu, pravo pitanje: “Je li to sve što imate?”

To je napisao kolumnist Washington Posta Dana Milbank u svom jučer objavljenom tekstu pod naslovom “Jedino je pravo listopadsko iznenađenje to što ga Trump i republikanci nemaju”.