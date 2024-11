Trump se distancirao od njega tijekom kampanje: Što je Projekt 2025?

Kada je Donald J. Trump bio na korak do osvajanja 270 elektorskih glasova koji bi osigurali njegovu političku pobjedu, jedan od prvih koji su mu čestitali bila je Zaklada Heritage, konzervativni think tank koji stoji iza Projekta 2025 — političkog vodiča za kojeg je Trump tijekom kampanje tvrdio kako nije upoznat s njim. - Cijeli konzervativni pokret stoji jedinstven iza njega dok se priprema za osiguranje naše otvorene granice, vraćanje vladavine prava, vraćanje roditelja u kontrolu nad obrazovanjem njihove djece, obnavljanje američkog vodstva u proizvodnji, stavljanje obitelji i djece na prvo mjesto i demontažu 'duboke države' - izjavio je Kevin Roberts, predsjednik Zaklade Heritage.

Demokrati su mjesecima pokušavali povezati Trumpa s ovim planom od 900 stranica za preoblikovanje savezne vlade. Taj je plan, prema njihovom mišljenju, prikazivao Trumpov plan za drugi mandat u kojem bi imao neograničene ovlasti za nametanje osvetničkih mjera, dok bi potkopavao prava na pobačaj i reforme klimatskih promjena. Iako su neki autori plana bili dio Trumpove administracije u prvom mandatu, on ga je iznova odbacivao tijekom kampanje, kao i tijekom debate s potpredsjednicom Kamalom Harris, tvrdeći da o njemu ništa ne zna. U ključnim saveznim državama, birači su bili preplavljeni televizijskim reklamama i jumbo plakatima koji su nastojali prikazati Trumpa kao pokretača Projekta 2025. Projekt 2025 predvodi Zaklada Heritage i srodne konzervativne grupe te je pokrenut prije nego što je Trump službeno ušao u predsjedničku utrku. Zaklada Heritage, utjecajni konzervativni think tank, oblikuje osoblje i politike republikanskih administracija još od predsjedništva Ronalda Reagana, piše New York Times.

Ovaj plan od gotovo 900 stranica detaljno opisuje drastične promjene izvršne vlasti. Među mnogim prijedlozima, Projekt 2025 planira kriminalizaciju pornografije, ukidanje Ministarstva trgovine i Ministarstva obrazovanja, odbacivanje ideje da je pobačaj zdravstvena skrb te ukidanje zaštitnih mjera za klimu. U dokumentu se također navodi Nacionalna uprava za oceane i atmosferu, koja uključuje Nacionalnu službu za meteorologiju, kao 'jednog od glavnih pokretača industrije klimatske uzbune'. Projekt podržava upotrebu vojske za 'pomoć u operacijama uhićenja' duž granice između SAD-a i Meksika. Pored političkih prijedloga, u dokumentu se neprestano spominju Trump i njegova administracija. Bethany Kozma, bivša zamjenica šefa kabineta Američke agencije za međunarodni razvoj i osoba koja negira klimatske promjene, istaknula je u procurjelom videu Projekta 2025 kako bi sljedeći republikanski predsjednik morao ukloniti sve reference na klimatske promjene iz službenih dokumenata.

Koje su Trumpove veze s Projektom 2025? Dijelove plana kreirali su ljudi koji su bili ključni Trumpovi savjetnici tijekom prvog mandata, a koji bi vjerojatno imali značajne uloge u slučaju njegovog drugog mandata. Među njima je i Russell T. Vought, bivši direktor proračuna koji je predvodio dio Projekta 2025 usmjeren na izvršne naredbe. Projekt također uključuje Johna McEnteeja, bivšeg šefa osoblja Bijele kuće koji je počeo smjenjivati službenike koje je Trump smatrao nelojalnima. Trump je u srpnju na svojoj platformi Truth Social izjavio da ne zna tko stoji iza Projekta 2025, nazvavši ga "apsurdnim i užasnim". Nakon brojnih kritika, direktor Projekta 2025, Paul Dans, odstupio je s dužnosti u istom mjesecu. Dans je, međutim, ostao pri stavovima koje projekt zagovara, tvrdeći da je nezavisan od Trumpovih napora.

Koji su Trumpovi planovi za drugi mandat? Trump otvoreno iznosi svoje planove za drastično smanjenje broja službenika koji su zaštićeni od političkog utjecaja, masovnu deportaciju i uvođenje carina te napad na svoje neprijatelje koristeći predsjedničke ovlasti. Njegovi su saveznici razvili pravnu strategiju koja bi potkopala neovisnost Ministarstva pravosuđa. Neki od tih planova, iako ne svi, uključeni su u Trumpov vlastiti politički plan nazvan Agenda47.

Kako se Trumpovi planovi i Projekt 2025 razlikuju i preklapaju? Planovi se razlikuju u nekoliko ključnih točaka, uključujući pitanja vezana uz pobačaj. Projekt 2025 zagovara strogo ograničavanje prava na pobačaj, dok Agenda47 o tom pitanju ne govori izravno. Jedna točka na kojoj se planovi preklapaju je u smanjenju neovisnosti Ministarstva pravosuđa. Projekt 2025 tvrdi da ministarstvo pati od birokratskog viška i da je preplavljeno zaposlenicima koji podržavaju 'radikalnu liberalnu agendu'. Na polju imigracije, Trump je obećao najveću masovnu deportaciju u povijesti SAD-a, dok Projekt 2025 također zagovara uklanjanje svih prekršitelja imigracijskih zakona. Projekt 2025 također predlaže ukidanje Ministarstva obrazovanja, što Trump podržava. Kampanja i Projekt 2025 dijele i zahtjeve za ukidanjem programa za različitost, ravnopravnost i uključenost te se protive 'toksičnoj normalizaciji transrodnosti'. Na međunarodnoj sceni, Trump i Projekt 2025 naglašavaju zaštitničku politiku poznatu kao 'Amerika na prvom mjestu'.

Što demokrati kažu o Projektu 2025? Na predsjedničkoj debati, Kamala Harris nastojala je povezati Projekt 2025 uz Trumpove planove za drugi mandat. Demokrati su mjesecima upozoravali kako se radi o autoritarnom nacrtu Trumpove politike. U svojim reklamama i na društvenim mrežama, oni su projekt prikazivali kao prijetnju demokratskim pravima i vrijednostima.