Trump poslao poruku Putinu: Rusija je u velikim problemima, pogledajte inflaciju. Nadam se da želi dogovor

Rat Rusije protiv Ukrajine doveo je Vladimira Putina u 'velike probleme', izjavio je američki predsjednik Donald Trump novinarima u ponedjeljak. - Zelenski mi je rekao da želi postići dogovor, ne znam želi li Putin ... Možda ne želi. Mislim da bi trebao postići dogovor. Mislim da uništava Rusiju time što ga ne postiže - rekao je Trump u Ovalnom uredu prvog dana svog drugog predsjedničkog mandata, prenosi Politico.

- Mislim da je Rusija u velikim problemima. Pogledajte njihovu ekonomiju, pogledajte inflaciju u Rusiji. Dobro sam se slagao s Putinom, nadam se da on želi postići dogovor - dodao je Trump. Novinari su više puta ispitivali Trumpa o njegovim obećanjima da će okončati rusku invaziju na Ukrajinu — te ga podsjećali da je obećao to učiniti prvog dana na dužnosti. - Imam još pola dana - našalio se Trump, a zatim dodao da želi brzo riješiti situaciju.

Trump je rekao da Putin ne može biti zadovoljan sporim napretkom svog rata protiv Ukrajine — gotovo tri godine nakon što je naredio opći napad i 11 godina nakon što su prerušeni ruski vojnici prvi put ušli na ukrajinski Krimski poluotok.

- On to polako melje. Većina ljudi mislila je da će trajati otprilike tjedan dana, a sada ste već u trećoj godini. To ga ne prikazuje u dobrom svjetlu - rekao je Trump. - Imamo podatke da je gotovo milijun ruskih vojnika poginulo. Oko 700.000 ukrajinskih vojnika je poginulo. Rusija je veća, imaju više vojnika koje mogu izgubiti, ali to nije način na koji se vodi zemlja - dodao je.

