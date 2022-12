Trijumf je spektakl kojem ne treba program, njemu se treba predati

Nevjerojatno je koliko se po medijima maltretira Ivu Šulentić i Luku Bulića, pa im se čak šalju i prijetnje smrću, zbog navodno traljavog vođenja dočeka nogometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Nisu krivi oni, kriv je onaj koji je pomislio da se uopće radi o dočeku i da se još k tome nešto treba i može organizirati. Jer nije to bio nikakav doček: izniman uspjeh u stranoj zemlji, veličanstven ulazak u glavni grad, euforija pri dočeku – sve su to ključni sastojci onoga po čemu je stari Rim bio toliko poznat, trijumfalne povorke.



Za početak, rimski general morao je sa svojim legijama nekoga pobijediti, a to se ovaj put dogodilo u Kataru, s tom razlikom što je rat zamijenio nogomet, general je Zlatko Dalić, a legije naši nogometaši. Trijumfalnu povorku – koja se u Rimu zvala "pompa" – nije mogao dobiti svatko, nego je dozvolu davao Senat, a Republika je plaćala troškove; tako je i naša Republika dala milijun kuna, a i Zagreb još toliko, no jasno je da će ceh biti veći. Trijumfalni general imao je pravo na spleteni vijenac nad glavom, a kažu da mu je rob koji ga je držao stalno šaptao u uho da zapamti da je samo čovjek; Zlatko Dalić je u ponedjeljak u Varaždinu pozvao na poniznost i skromnost.