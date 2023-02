Trčanjem i nordijskim hodanjem protiv stresa

Redovita tjelesna aktivnost odlična je za zdravlje i to je već dobro poznata činjenica, ali se ne govori dovoljno o tome koliko umjerena tjelesna aktivnost utječe na novu veliku pandemiju - stres. Stres je najčešći, a često i najveći problem s kojim se ljudi danas svakodnevno susreću te nas prevelika količina poslovnih i privatnih obaveza i nedovoljno vremena za nas same mogu dovesti do izgaranja. Stoga je iznimno važno na vrijeme osvijestiti ovaj problem i djelovati tako što ćemo započeti nešto u čemu možemo uživati, opustiti se i posvetiti sebi.

„Uživaj u treningu, uživaj u životu!“ krilatica je koja će obilježiti 2023. godinu. Iako zvuči kontradiktorno, na treningu se itekako može opustiti pa čak i odmoriti. Odmor je zapravo pronaći vrijeme za sebe i svoje zdravlje, upoznati nove ljude, povezati se, družiti, pričati o temama koje nisu nužno vezane uz svakodnevicu, a pri tome odraditi trening. U potpunosti je moguće uživati na treningu tri puta tjedno jer aktivnosti poput trčanja i nordijskog hodanja povećavaju pamćenje i funkciju mozga, emocionalnu stabilnost, samopoštovanje i raspoloženje. Ublažavaju negativna raspoloženja i efikasno djeluju na opuštanje

Savršene aktivnosti za svaku dob i konfekcijski broj

Kako bismo aktivno utjecali na smanjenje stresa i poboljšanje fizičkog i mentalnog zdravlja, potrebno je pronaći aktivnost koja nam najbolje odgovara. Trčanje i nordijsko hodanje već su se puno puta iznova pokazali kao sjajan način da se pokrenemo i uđemo u svijet rekreacije jer su prikladni svima. Trčanje je jedna sasvim jednostavna aktivnost koja ne zahtjeva posebnu pripremu, može se izvoditi bilo gdje i bilo kada te je za nju potrebna minimalna oprema poput sportskih tenisica i trenirke. Važno je samo krenuti polako i postepeno te biti redovit u treninzima kako bi početni metri prešli u kilometre. Nordijsko hodanje za jednu je razinu više od trčanja jer je za bavljenje ovim sportom potrebno imati adekvatne štapove te proći osnovni tečaj obuke nordijskog hodanja kako bi naučili pravilnu tehniku nordijskog hoda. Uz to, nordijsko hodanje pokreće više od 90% mišića u tijelu te je aktivnost koju mogu izvoditi baš svi bez obzira na dob i fizičku spremu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako želite uživati u 2023. kao aktivni i zdravi građani, priključite se Trčaoni - najvećoj školi trčanja i nordijskog hodanja u Hrvatskoj. U prethodnih 12 godina djelovanja, kroz školu je prošlo više od 9200 osoba, a treninge vode stručni treneri na nekoliko lokacija. Upisi za početnike u Zagrebu i Rijeci su u tijeku na www.trcaona.hr, a prvi trening je 13.3.2023.

Niste sigurni da je trčanje za vas? Nordijsko hodanje vam se čini prelagano? Dođite na besplatni probni trening koji se održava 4.3.2023. u 11 sati u Zagrebu - park Maksimir (kod glavnog ulaza u park) i na savskom nasipu (nasip kod Boćarskog doma na Prisavlju) te u nedjelju 5.3.2023. u Rijeci (ispred atletske dvorane na Kantridi). Tamo će vas dočekati stručne trenerice i treneri s odgovorima na sva vaša pitanja, a usput ćete odraditi prvi trening i vidjeti kako je to trenirati u Trčaoni.

Detaljne informacije o lokacijama i terminima treninga možete saznati na internetskoj stranici www.trcaona.hr te na Facebook (facebook.com/trcaona) i Instagram (instagram.com/trcaona) profilima.

