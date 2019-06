'Tražila sam partnera na internetu, a dobila sam hrpu fotografija penisa'

U samo jednom danu na javilo mi se više od 120, mahom mlađih, muškaraca. Starije samosvjesne žene čini se da su hit među mladićima u dvadesetima i tridesetima koji se ne libe iskazati im poštovanje i divljenje, piše za portal Mojevrijeme Ksenija Habunek koja je istražila kako je to biti žena u ranim šezdesetim godinama u internetskoj potjeri za ljubavlju i prijateljstvom.

Za potrebe istraživanja napravila je profil na jednoj od domaćih stranica za 'dejtanje'.

– Imam 62 godine, živim u Zagrebu, svježe sam razvedena, imam sjajna primanja i znam što želim. Sviđaju mi se jaki muškarci, bez obzira na dob, nacionalnost ili boju kože, no važno mi je da budu “sređeni u glavi” i pismeni. Djeca su mi odrasla pa sam se posvetila sebi. Volim biti dotjerana, bavim se fitnessom, odlazim u kino, kazalište i na ples. Fotografiju nisam objavila, no iz popunjenog obaveznog upitnika vidljivo je da volim klasične stvari i kada je riječ o ljudima i kada je riječ o ljubavi. Potpuno sam se uživjela u ulogu. Iduća 24 sata zovite me Lidija – piše Ksenija.

Njezina Lidija postala je pravi hit. Javilo joj se više od 120 muškaraca, no svio oni željeli su samo jedno.

– Uz nedostatnu pismenost, većina muškaraca pretpostavlja da je ženama od civiliziranih rečenica draža slika njihovog penisa pa ih, u pravilu, šalju bez ikakva povoda ili objavljuju kao javnu sliku vlastitog profila – piše Ksenija.

Kruno (36) iz Zagreba javio joj se prvi.

– Ovaj mladić iz Zagreba razdjevičio je moj sandučić. U prvoj poruci šalje ponudu za druženje i sliku svojeg uzdignutog uda. “Lijep vam pozdrav. Zašto ste mi poslali sliku penisa? Što bih ja iz toga trebala shvatiti?” pitam. Uzvraća pitanjem: “Sviđa li ti se moj k? Bil’ ga probala?” Nakon jasnog odbijanja, ispričava se i povlači. Idemo dalje – piše Ksenija Habunek.

Ovo su još neki od muškaraca koji su joj se javili:

Filip (44), Zagreb

Filip je muškarac obrijane glave s križem svetog Franje Asiškog oko vrata. U prvoj poruci nudi lepezu fotografija na kojima se vidi u akciji s raznim partnericama. “Nije mi ugodno znati da javno objavljujete i drugima pokazujete fotografije svojih partnerica u snošaju. Ne znam gdje vam je uopće bila pamet slati mi to. Jako čudno”, kažem mu. Odgovara: “To su moje partnerice same tražile. Nisam budala da stavljam tuđe slike bez pitanja, jer je to kazneno djelo prema hrvatskim zakonima.” Nakon ovoga, osjećam se još čudnije.

Lado (25), Zagreb

Na naslovnoj bezglavoj fotografiji prikazuje lijepo tijelo snimljeno, očito, u nekoj sportskoj svlačionici. I sam je svjestan svojeg izgleda pa kaže da se prepoznao u mojim riječima da želim snažnog muškarca. Moli priliku, no odbijam ga zbog godina. Ipak je premlad. Pristojan je, ne navaljuje. I ne šalje sliku spolovila.

Animalan (53)

Kaže da voli tajanstvene žene i da se upravo zbog toga javlja. Letimičan pregled profila pokazuje muškarca koji si stavlja prste u stražnjicu, a piše da voli incest i seks sa životinjama. Zbogom.

Svibor (27)

“Nadam se da ti ne smeta pažnja ovak’ mlađeg dečka. Jako me zanimaju starije dame i nadam se da ćemo barem malo tipkati”, piše mi u prvoj poruci. Na pitanje o razlici od čak 35 godina kaže: “Godine su samo broj. Bio sam i sa starijima. Jeste li probali ovako mlađeg dečka?” Na profilu prikazuje dio lica i torzo. Čini se pristojan i neagresivan, ali ni on nije odolio trendu pokazivanja penisa.

Dubravko (27)

Dubravko se predstavlja slikom nemalog uda i već u prvoj poruci pokazuje da “zna” sa ženama. “Oral u kombiju?” pita očekujući da ću odmah skinuti viklere i uskočiti u njegov pussy wagon. “Što mislite koliko žena u mojim godinama zanima muškarac koji se predstavlja slikom penisa i u prvoj poruci nudi snošaj u kombiju?” pitam ga. I Dubravko je jedan od onih koji ne znaju odvojiti maštu od stvarnosti pa odgovora da ima puno zrelih žena koje jedva čekaju naglavce uskočiti u njegovo vozilo. Zanima ga što mislim o njegovom spolovilu. Očekuje komplimente. Govorim mu da razmisli kako bi njegovoj majci bilo da joj netko šalje takve poruke. Odgovara da one nisu na stranicama za traženje partnera. Okej, donekle ima argument. No ipak ga hladim riječima: “To nikad ne znate. Možda baš njima pošaljete sliku svojeg spolovila. Bila bih oprezna na vašem mjestu.” Nije se više javio.

Sandro (36), Skopje

U prvoj poruci nudi da ga gledam dok masturbira. Šalje fotografiju uda i traži da mu preko chata pokažem grudi. “Mladiću, jeste li svjesni da je slanje takvih fotografija, a da vas ih se ne traži, seksualno nasilje? Pa zar ne možete bolje? Uspijete li uopće komunicirati s djevojkama u stvarnom životu?” kažem mu. Odgovara mi: “Ajde, ne seri!” Pravi je zavodnik. Sigurno je tražena roba među djevojkama.