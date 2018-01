Naručila traperice preko interneta pa je u džepu dočekalo neugodno iznenađenje

Neugodno iznenađenje u džepu novih traperica dočekalo je medicinsku sestru Christine Evans koja je hlače marke Not Your Daughters Jeans naručila s internet stranice Nordstrom.

Christine inače često kupuje preko Nordstroma i nikada nešto slično nije doživjela. Naime, u džepu traperica koje je platila 89 funti (750 kuna) pronašla je nošene tange.

@Nordstrom After, many years of loyalty to your company, I was appalled at the lack of customer service you gave me when i (continued..) pic.twitter.com/Z7qJar6h5c

Ona je odmah pozvala službu za korisnike online trgovine, no nije dobila odgovor kakav je očekivala pa je svoju priču objavila na Twitteru.

– Nakon mnogo godina odanosti vašoj kompaniji, zaprepaštena sam nedostatkom korisničke podrške koju sam dobila nakon što sam primila traperice Not Your Daughters Jeans s prljavim i nošenim tangama u prednjem džepu. Zvala sam korisničku službu i nisam dobila odgovor adekvatan standardima kompanije – napisala je na Twitteru nezadovoljna Christine.

– Kao medicinska sestra, zapanjujuća je zdravstvena opasnost koju ovaj problem predstavlja – dodala je ona referirajući se na moguće bakterije koje se nalaze na nošenim gaćicama.

No, nakon što je svoju pošiljku objavila javno, Nordstrom se ispričao i ponudio joj zamjenu traperica te su objavili kako istražuju cijeli slučaj.

We're sorry for any disappointment caused, Christine. Could you please send us a DM with more details including your order number? We'd like to look into this.