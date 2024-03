Tragedija u Australiji: Mladi policajac poginuo na proslavi vlastitih zaruka

Britanac koji se preselio u Australiju tragično je preminuo za vrijeme zabave koju je organizirao kako bi s budućom suprugom i njihovim obiteljima i prijateljima proslavio zaruke. Liam Trimmer, 29-godišnji policijski službenik, navodno se poskliznuo i pao, pri čemu je porezao karotidnu arteriju.

Okupljeni uzvanici odmah su pokušali spasiti Liama, no malo prije nego što su djelatnici Hitne pomoći stigli na mjesto nesreće, on je iskrvario. S obzirom na to da nije bilo jasno kako je muškarac u padu zadobio smrtonosnu ozljedu vrata, neki su zahtijevali da se pokrene službena istraga, prenosi Independent. Tijelo je poslano na autopsiju čiji se rezultati očekuju u narednim danima.

"Napravili su sve u pokušaju da ga spase, ali nije bilo suđeno. Znam da su svi uključeni u ovaj događaj trenutno u velikoj boli, i mislim da se samo žele probuditi iz ove noćne more" kazao je policijski komisionar Col Blanch, koji je Liama opisao kao "nevjerojatnog službenika".

"Volio je pomagati zajednici, bio je sjajan primjer policajcima u regiji. Ovo je tragedija. Bio je vrlo samopouzdan, sposoban mladi čovjek ispred kojeg je bio cijeli život" dodao je Blanch.

Liam se preselio u Australiju 2013. godine, a nakon što je diplomirao na policijskoj akademiji, nastanio se u gradu Kalgoorlie. Pridružio se taktičkoj skupini Gang Crime Squad i postao istaknutim članom lokalne zajednice. Sindikat policije kazao je kako se radi o "cijenjenom članu plave obitelji" čija je smrt prava tragedija.