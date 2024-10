Toplo i sunčano vrijeme očekuje nas idućih dana: Planove bi mogla poremetiti tek magla

Bit će djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla koja se lokalno može dulje zadržati. Na sjevernom Jadranu promjenljiva naoblaka te ponegdje malo kiše dok će najviše sunčana vremena biti u Dalmaciji i na istoku Hrvatske, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 stupnja.

Za ovaj vikend nema upaljenih meteoalarma DHMZ-a, a tek se magla mogla vidjeti u jutarnjim satima na kopnenim područjima Hrvatske. Meteorolog Izidor Pelajić objasnio je za HRT i zašto ćemo imati još magle u idućim danima, ali i kakvo će vrijeme biti.

- Razdoblje stabilnog i razmjerno toplog jesenskog vremena potrajat će do kraja listopada. Ovi uvjeti na kopnu pogoduju nastanku i zadržavanju magle i niskih oblaka - za koje je malo manja vjerojatnost u ponedjeljak nego u nedjelju i utorak. Vrlo je mala vjerojatnost zamjetnije oborine, ali je s maglom moguća rosulja pa neće biti posve suho. Na Jadranu će prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu još u nedjelju prolazno više oblaka, a moguća je i pokoja kap kiše. Bit će relativno toplo, većini vrlo ugodno, u početku uz slabo do umjereno jugo, a u utorak burin, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura bez veće promjene - objasnio je.

Što se tiče nedjelje, očekuje se slično vrijeme kao i danas. ''Na istoku i jugu zemlje pretežno sunčano, drugdje povremeno umjerena naoblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, lokalno moguća još i tijekom prijepodneva. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C'', prognozirali su iz DHMZ-a.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTO Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna