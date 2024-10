Isplanirajte vikend, temperature idu iznad 20°C: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do nedjelje

Prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno i pretežno oblačno ponegdje uz malo kiše. Poslijepodne više sunčanih razdoblja. U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu poslijepodne umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj petak.

Inače, za ovaj petak, kao ni subotu, DHMZ nije izdao nikakva upozorenja, a magla se nadvila ponegdje u mjestima u unutrašnjosti. Za sutra se pak najavljuje pretežno sunčano vrijeme, a magle bi moglo biti ipak nešto više.

- Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, lokalno moguće i dugotrajniji. Na sjevernom Jadranu povremeno više oblaka, uglavnom u prvom dijelu dana ponegdje i malo kiše. Vjetar većinom slab, na moru i umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 °C - prognozira DHMZ, dok meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc najavljuje za HRT sunčano vrijeme i tijekom vikenda.

- Za vikend i u ponedjeljak u većem dijelu unutrašnjosti prevladavajuće sunčano, ali zbog izostanka vjetra valja računati na jutarnju maglu koja se lokalno može zadržati i veći dio prijepodneva. Temperatura zraka bez veće promjene. U Dalmaciji će se nastaviti većinom sunčano vrijeme, dok će sjeverni Jadran biti oblačniji, pa u subotu, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje može pasti malo kiše, ponajprije u unutrašnjosti Istre. Puhat će do umjereno jugo. Dnevna temperatura zraka ugodna za boravak na otvorenom - s vrijednostima između 19 i 24 °C - najavila je. HAK pak upozorava vozače oprez.

''Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji i vožnja u koloni su mogući na cestama gdje traju radovi''.

