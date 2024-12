Tonči Tadić analizirao predsjedničke kandidate: 'I sami znaju da u drugi krug neće proći...'

Svoj komentar na sučeljavanje koje se održalo na HRT-u netom prije blagdana, 23. prosinca, dao je i politički analitičar i nukearni fizičar Tonči Tadić. U objavi na Facebooku je istaknuo kako smatra da se na sučeljavanju nije radilo o predsjedničkim izborima, već izborima za vođu opozicije HDZ-a. "Kada sedam od osam kandidata za predsjednika lupa po najvećoj stranci u vladajućoj koaliciji i neprekidno govori u temama koje nemaju veze s ovlastima i djelokrugom rada Predsjednika RH, nego o temama iz djelokruga Sabora i Vlade, onda ne mogu zaključiti ništa drugo, nego da se bira šef oporbe, a ne budući vođa države i nacije", kazao je Tadić.

"To se jasno vidjelo i po izboru blokova pitanja. Čemu uostalom služe pitanja kandidatima o zdravstvu, odnosno o stanju u pravosuđu i korupciji?? Ni jedno ni drugo nije u djelokrugu rada Predsjednika RH. Besmisleni su argumenti HTV „da postoje i druge teme koje građane zanimaju, recimo zdravstvo i korupcija“. Jer tom logikom pitanja su mogla biti vezana uz Zlatka Dalića i igru Vatrenih, što isto građane zanima, pa u vezi odvoženja otpada u Gradu Zagrebu (i to zanima građane), da ne govorimo o cijeni hrane, stanju u turizmu, čišćenju cesta od snijega itd." dodao je.

Nadalje, naveo je koja su pitanja nedostala, a uključuju zabranu pobačaja, promjene spola, pitanja o Hrvatskim obrambenim snagama te mišljenja o Komunističkoj partiji, ali i Franji Tuđmanu i Ivici Račanu. Osim toga, Tadić je ukratko naveo i ovlasti predsjednika te se ponaosob osvrnuo na sve predsjedničke kandidate, a na samom kraju objave je naveo i "dvije političke misterije". Prva jest ta da je predsjednik Zoran Milanović izjavio kako obavještajna zajednica po njegovom nalogu nadzire Državnog odvjetnika, Ivana Turudića, dok je druga misterija ponašanje svih predsjedničkih kandidata kao da Predsjednik RH ima ovlasti u vezi Oružanih snaga kao što je imao Franjo Tuđman.

Istaknuo je kako je tijekom Milanovićevog premijerskog mandata izmijenjen Zakon o obrani, pa stoga Predsjednik ima Tuđmanove ovlasti u vezi Oružanih snaga samo nakon proglašenja ratnog stanja. "Taj zakon je Milanović svojedobno donio da bi ograničio ovlasti predsjednika Ive Josipovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, ali se sada pravi blesav kad mu njegove izmjene Zakona o obrani ne idu na ruku" objasnio je Tadić. U komentarima objave ga je netko upitao "za koga je on", na što je on napisao kako mu "prvi put u životu ništa nije jasno". Cijeli osvrt na sučeljavanje političkog analitičara pročitajte u nastavku:

"Daleko bi nas odvela analiza svake izjave u ovih 2 sata i 50 minuta sučeljavanja, no doista ima izjava koje zaslužuju pozornost javnosti i medija. Čitavo sučeljavanje, budite sigurni, se analizira u svim veleposlanstvima u Zagrebu, jer izbor kandidata, izbor tema i odgovori na pitanja pokazuju dobar presjek čitave hrvatske političke scene.

OVO JE BILO SUČELJAVANJE KANDIDATA ZA VOĐU OPOZICIJE HDZ-U, A NE SUČELJAVANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA RH !

Kada sedam od osam kandidata za predsjednika lupa po najvećoj stranci u vladajućoj koaliciji i neprekidno govori u temama koje nemaju veze s ovlastima i djelokrugom rada Predsjednika RH, nego o temama iz djelokruga Sabora i Vlade, onda ne mogu zaključiti ništa drugo, nego da se bira šef oporbe, a ne budući vođa države i nacije!

To se jasno vidjelo i po izboru blokova pitanja.

Čemu uostalom služe pitanja kandidatima o zdravstvu, odnosno o stanju u pravosuđu i korupciji?? Ni jedno ni drugo nije u djelokrugu rada Predsjednika RH.

Besmisleni su argumenti HTV „da postoje i druge teme koje građane zanimaju, recimo zdravstvo i korupcija“. Jer tom logikom pitanja su mogla biti vezana uz Zlatka Dalića i igru Vatrenih, što isto građane zanima, pa u vezi odvoženja otpada u Gradu Zagrebu (i to zanima građane), da ne govorimo o cijeni hrane, stanju u turizmu, čišćenju cesta od snijega itd.

Ono što je nedostajalo je serija blic-ptanja:

- Jeste li za zabranu pobačaja?,

- Što mislite o promjenama spola?,

- Što mislite o HOS-u?

- Je li za vas KPH pozitivna ili negativna?

- Što mislite o Franji Tuđmanu i Ivici Račanu?

pa bismo lakše definirali tko je na kojem dijelu političkog spektra.

Da ponovimo gradivo o ustavnim ovlastima Predsjednika RH:

1) Obrana: on je Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga;

2) Nacionalna sigurnost: on nadzire sve obavještajne službe;

3) Vanjski poslovi: on sudjeluje u kreiranju vanjskih poslova RH, u suglasju s Vladom RH.

Dakle pitanja su trebala biti vezana samo za ta područja tema od interesa!

Što se pak samih kandidata tiče, iz njihovih odgovora je jasno koje im je poslanje, odnosno zašto su se kandidirali za Predsjednika RH.

Izuzmemo li za početak dva (po svim anketama) vodeća kandidata: Zoran Milanović i Dragan Primorac, sve drugo je vrlo šaroliko društvo.

Miro Bulj, Branka Lozo i Ivana Kekin su tu u prvom radu radi profiliranja i promoviranja svojih političkih stranaka, odnosno političkih opcija koje zastupaju. I radi ničeg drugog, jer i sami znaju da u drugi krug neće proći.

Pa ipak je Ivana Kekin dosljedno branila lijeva stajališta svojih Možemosa, Branka Lozo je nastupala kao predstavnica klasične konzervativne denice – što želi biti DOMINO, a Bulj je prosipao desne populističke parole na tragu MOST-a. Dakle što god mislili o njihovim stajalištima i izjavama njihova misija je bila jasna i obavljena je.

Ivana Kekin je doduše polovicu svog vremena potrošila na kuknjavu o problemima svoje obitelji radi toga što njen muž roker pije kavu s nekim ljudima – o čemu je trebalo misliti prije rečene kave, a svakako ne opterećivati javnost s time. No još je bizarnija njena serija od pt pitanja ili prijekora upućenih Primorcu radi njegovog prijateljstva s Netanyahuom, u kontekstu pokolja u Gazi, uz pozivanje Vlade RH da prizna državu Palestinu. Sve OK, legitimno je predlagati takvo što. No nijednom se nije sjetila da na 500 km od Hrvatske bijesni rat u Ukrajini, koji se nje i Možemosa ne tiče.

Miro Bulj – jedini muški predsjednički kandidat bez kravate – je nastupao kao tzv. narodni čovjek, s argumentacijom i riječnikom primjerenim za raspravu s ekipom koja sjedi na gajbama i pije pivu pred dućanom negdje u Sinjskoj krajini. No opet, to je njegov izbor.

Inače se u 90% tema slagao s Milanovićem, pa je nejasno čemu se uopće kandidirao.

Branka Lozo je bila za nijansu suzdržana u istupima, bez desnog populizma tipičnog za Bulja, a zapravo je jedina prozvala Milanovića radi slizavanja s Dodikom na štetu Hrvata u Republici Srpskoj.

S druge strane posve je nejasno koju misiju, koji politički cilj, koju svrhu u ovoj predsjedničkoj izbornoj kampanji imaju Marija Selak Raspudić, Niko Tokić Kartelo i Tomislav Jonjić ??

Nastupaju bez političkih stranaka iza sebe, i nije jasno tko stoji iza njih politički i financijski.

Tko su sponzori, čiji je to politički projekt. Oprostite mi na skepsi, ali mi smo već jednom imali Borisa Mikšića koji se kao „barba iz Amerike“ padobranirao u predsjedničku kampanju 2009. i zamalo ušao u drugi krug, iako je bio posve nepoznat, bez jasne političke i financijske pozadine. Što god loše mislili o STRANAČKIM kandidatima, daleko sam skeptičniji prema NESTRANAČKIM kandidatima koji se samo tako niotkud pojave s povijesnom misijom da eto baš on ili ona trebaju postati šef države i nacije.

Kartelo je bio posve nepripremljen, bez programa, bez političke profilacije, bez stajališta o bilo čemu, te slobodno mogu reći da bi bilo koji čovjek koga sretnete na nekoj tržnici ovih dana bio jednako ili bolje kvalificiran za predsjedničku kandidaturu od Kartela.

Tomislav Jonjić je pak nastupao kao čovjek koji vjeruje da će ući u drugi krug kao predstavnik desnice iako nije jasno temeljem čega. Jedini je kandidat koji je spomenuo rat u Ukrajini.

Marija Selak Raspudić je još uvjerenija da će ući u drugi krug, te da će štoviše pobjediti?! Govorimo dakle o ženi koja se kandididirala za Predsjednicu RH zato i samo zato jer joj je propao plan o kandidaturi za Euro-Parlament. Da se nije pokefala sa ekipom u MOST-u i da je otišla na briselsku plaću njena misija spašavanja Hrvatske od novog Milanovićevog mandata bila bi joj na 1571. mjestu. Usput rečeno iza uvažene bivše saborske zastupnice stoji 4 godine pustoši u Saboru, bez ijedne značajne saborske zakonske inicijative. Osim veličanstvenih govora kao dubbed-remix verzije emisije „Peti dan“, ništa na ponudi.

Na kraju da se osvrnem na dva vodeća kandidata – Zorana Milanovića i Dragana Primorca.

Primorac je ovdje nastupao kao čovjek koji ni sam ne vjeruje u ono što govori. No on tako govori stalno tijekom ove izborne kampanje i inače, u pauzama photo-sessiona dok vježba tae-kwon-do ili dok priča sa Narednrom Modijem ili Benjaminom Netanyahuom. Usput rečeno, Primorac je veteran predsjednčkih izbora jer se 2009. kandidirao za predsjednika kao neovisni kandidat, iako je bio nestranački ministar u HDZ-ovoj vladi. Na ovim izborima iako je počeo kao neovisni kandidat ga je na kraju podržao HDZ sa svojim koalicijskim partnerima.

Milanović jednako tako nastupa kao neovisni kandidat uz potporu SDP-a i koalicije stranaka. Iza njega stoji mandat krcat uvreda svih i svakog na političkoj sceni tko mu je ikad stao na put ili je barem imao drugo mišljenje u odnosu na njega. Bizarno je Milanovićevo prozivanje Primorca kao čovjeka kojeg je HDZ-u nametnuo Plenković, kad Milanović već godinama drž SDP u svojevrsoj „talačkoj krizi“, djelujući kao stvarni šef SDP-a (virtualni je Hajdaš Dončić).

Milanoviću i Primorcu trn u oku su kandidatkinje: Kekin Milanoviću, a Selak Raspudić Primorcu, jer im one uzimaju glasove. Čovjek bi očekivao da će njih dvije lupati istupima svaka svog takmaca, ali iz nekog suludog razloga Kekin je više lupala po Primorcu, a Selak Raspudić po Milanoviću.

Na kraju sumarno:

1) Za skoro sve kandidate (osim Lozo, Jonjića i Primorca) izgleda da je ključni strateški problem hrvatsko članstvo u NATO i EU?! Za sve kandidate je također ključan probem slanja hrvatskih vojnika u MIROVNE misije NATO-a?!

2) Jedino je Selak Raspudić prozvala Milanovića da gradi svoj image na lažnoj tezi kako će on spriječiti odlazak Hrvata u rat u Ukrajini. Dakle Milanović štiti Hrvate od odlaska u rat u kojeg ih nitko ne zove niti tjera i o čemu uostalom odlučuje Sabor, a ne Predsjednik.

3) Nijedan kandidat (osim Jonjića) nije spomenuo da je rat u Ukrajini posljedica ruske agresije, a kamoli da je ijedan kandidat osudio Putinove postupke i rusku agresiju ?! To se nas ne tiče?! Iako je svakome iole razumnom jasno da ruski uspjeh u Ukrajini znači početak srpskih majmunarija na Balkanu.

4) Za sve kandidate je Srbija i dalje ključni problem, iako je Hrvatska članica NATO i neusporedivo naoružanija i opremljenija nego 1991.; Mađarska za njih nije problem iako Orban i dalje maše kartom Velike Mađarske.

5) Na blok pitanja o Trumpu svi desni kandidati su pozdravili njegov izbor, u nadi da će donijeti mir Ukrajini. Posebno se Trumpo veseli Branka Lozo.

6) Milanović je opet glumio Vlatka Mačeka. Ovaj put ne u stilu „kad se veliki tuku ja sam pod stolom“ (što je inače izjava iz serije „Crna Guja“), nego „kad se veliki tuku ja sam daje od stola“. Dakle želim biti mali i nebitan, da me nitko ništa ne pita. Posebno da smo izvan NATO i EU, da nam nitko ništa ne govori. Pazite riječ je o čovjeku kojem je prvi posao bio u hrvatskoj misiji pri NATO i koji je bio premijer u trenutku ulaska Hrvatske u EU?!

7) Bulj i Milanović su se javno složili da je trebalo zaustaviti ulazak Švedske i Finske u NATO ?!

DVIJE POLITIČKE MISTERIJE ZA KRAJ

Prvo, govoreći o ustavnoj ulozi aktualnog Predsjednika RH Milanovića u vezi nadzora svih obavještajnih službi, vrlo je zanimljivo da NIJEDAN od naših medija nije prenio Milanovićevu izjavu sa ovog sučeljavanja: „Dakle gospodin Turudić je pod mojim izvidnim mjerama! One su benigne i nisu protuzakonite“ (imate je na video-zapisu na 1:50:13-1:50:21).

Dakle Predsjednik države tvrdi kako obavještajna zajednica po njegovom nalogu nadzire Državnog odvjetnika ?! Zašto? Kako? Koga sve obuhvaćaju izvidne mjere? Zašto medijima to nije bitno? Zato jer im je to „novo normalno“?

Drugo, ne samo Milanović nego i drugi kandidati su se ponašali kao da Predsjednik RH i danas ima Tuđmanove ovlasti u vezi Oružanih snaga. Pri tome su slučajno ili namjerno zanemarivali činjenicu – koju Milanović stalno namjerno zaboravlja – da je tijekom Milanovićevog premijerskog mandata izmijenjen Zakon o obrani, pa Predsjednik ima Tuđmanove ovlasti u vezi Oružanih snaga samo nakon proglašenja ratnog stanja, koje pak proglašava Hrvatski Sabor. U mirnodopskim uvjetima Oružanim snagama upravlja Vlada RH, uz supotpis Predsjednika RH. Taj zakon je Milanović svojedobno donio da bi ograničio ovlasti predsjednika Ive Josipovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, ali se sada pravi blesav kad mu njegove izmjene Zakona o obrani ne idu na ruku."

>> FOTOGALERIJA Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću