Tomašević: Darujem građanima još dva koncerta Thompsona na Hipodromu!

Za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu prodano je 281.774 ulaznica, čime je službeno postao najveći koncert s prodanim ulaznicama na svijetu, u povijesti. Nesumnjivo je da je interes za koncert ovog glazbenika i veći, što zna i Thompsonov tim, pa su već najavili želju za održavanjem drugog koncerta na istome mjestu, dan nakon rasprodanog, dakle, 6. srpnja, no, kažu, čekaju odgovor Grada Zagreba. Prvi doznajemo odgovor Grada koji pokazuje da na činjenicu o svjetskom rekordu očito nije mogao ostati imun niti gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je brzo reagirao i odlučio građanima Zagreba, ali očito i cijele Hrvatske, darovati ne jedan, nego još dva koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

- Marko Perković Thompson svojim rekordom Zagreb je stavio na svjetsku kartu i mislim da će ovaj podatak još dugo stajati u knjigama rekorda. No idemo sada i dalje! Preko cijelog vikenda i početkom tjedna bio sam u kontaktu s menadžmentom Thompsona i mogu obavijestiti javnost da smo postigli dogovor. Grad Zagreb ulazi u priču i daje sve što je potrebno kako bi se održala još dva koncerta na Hipodromu. Jedan će se održati odmah drugi dan, a treći će biti četiri dana kasnije. Poručujem da mi, Zagreb i Thompson, možemo do milijun posjetitelja na koncertima Thompsona! Postojala je opcija da jedan koncert bude već za mjesec dana, ali nismo htjeli da ljudi govore da smještamo koncert radi političkog probitka uoči lokalnih izbora, rekao nam je Tomašević koji ne otkriva hoće li sada ipak doći na ove koncerte jer je prije spominjao da neće jer to nije njegov tip glazbe.

Kako doznajemo, Tomašević se u dogovorima htio osigurati da neće biti sporne koreografije, ali Thompson mu je poručio da ako ne zna što je bilo, da pogleda snimke iz Dugopolja i Imotskoga sa samog koncerta te su nakon toga pregovori nastavljeni bez problema. Na stolu je bila i još jedna zanimljiva točka, doduše nema provjerenih informacija je li to bila šala ili je Tomašević bio ozbiljan, ali navodno se pričalo i o nastupu Mile Kekina koji bi se pridružio na pjesmi "Sude mi" umjesto Miroslava Škore koji se ni dalje ne želi pojavljivati na koncertima svog kuma. Kako smo čuli, Tomašević je dobio odgovor da može ako će im se pridružiti i Nikica Jelavić. Nogometaš.

Rekord u najvećem koncertu s prodanim ulaznicama dosad je držao talijanski glazbenik Vasco Rossi koji je 2017. za svoj koncert u Modeni prodao 225.173 ulaznice u parku Enza Ferrarija. Thompson je taj rekord nadmašio s čak 25 % više prodanih ulaznica. Ovaj nevjerojatan uspjeh na svjetskoj razini postaje još fascinantniji kad uzmemo u obzir da se koncert rasprodao u manje od 24 sata, a da je skoro polovica svih ulaznica prodana u manje od 6 sati.