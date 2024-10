Točno tako – centralno mjesto za provjeru točnosti informacija

To da uragani nisu rezultat geoinženjeringa, zasijavanja oblaka ili HAARP eksperimenata, je li Ozempic novi lijek za odvikavanje od pušenja i hoće li radnike zamijeniti umjetna inteligencija… Sve su to informacije koje se mogu pronaći na – Točno tako. Ime je to, naime, nove hrvatske mrežne stranice koja postaje centralno mjesto za provjeru točnosti informacija , i to iz različitih područja poput politike, ekonomije, klimatskih promjena, medicine, društva, znanosti i prehrane. Platforma je razvijena u sklopu projekta "Uspostava sustava provjere točnosti informacija", financiranog sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a predstavljena je i lansirana jučer u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža.

– Platforma kao takva zapravo ne provjerava informacije, nego objedinjuje 21 neovisnog fact-checkera i njihove informacije, a koji su također dio projekta. Treba naglasiti da je uspostavljanje platforme Točno tako i prije toga pokretanje 21 neovisnog fact-checking projekta specijaliziranog za različita tematska područja važan iskorak u borbi protiv dezinformacija ne samo za Hrvatsku nego i na razini Europske unije, gdje nema primjera ovakve suradničke platforme.

To je najveće ulaganje javnih sredstava na nacionalnoj razini u tako širok projekt neovisne i stručne provjere informacija kao podrške medijima u jačanju kvalitete izvještavanja i informiranja, ali i osnaživanju samih građana u borbi s dezinformacijama – rekao je Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije i voditelj projekta koji je i predstavio platformu. Dodao je kako je ovim projektom Hrvatska preuzela inicijativu u provjeri informacija i kako se nada da će se i drugi voditi ovim primjerom.

O problemu dezinformacija i važnosti provjere informacija govorila je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, s obzirom na to da su nositelji projekta "Uspostava sustava provjere točnosti informacija" Ministarstvo kulture i medija te Agencija za elektroničke medije. – Prepoznajući potrebu pružanja potpore inicijativama koje su angažirane i rade na suzbijanju objave dezinformacija za provedbu ovog projekta osigurali smo gotovo šest milijuna eura bespovratnih sredstava. Uz potporu 21 neovisnom provjeravatelju informacija i platformu Točno tako, koja je danas predstavljena, projekt obuhvaća i niz drugih aktivnosti kojima se želi pridonijeti jačanju otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem njihove količine u javnom prostoru.

Cilj nam je angažmanom širokog kruga dionika i međusobnom suradnjom podići razinu informacijske pouzdanosti i sigurnosti u konzumiranju medijskih sadržaja te korištenja društvenih mreža, ali i podržati kvalitetno novinarstvo i jačanje povjerenja u medije – rekla je. Hrvatski projekt borbe protiv dezinformacija pozdravila je u ime Europske unije Krisztina Stump, načelnica Odjela za konvergenciju medija i društvene medije pri Europskoj komisiji, a Ravnatelj EDMO-a Paolo Cesarini komentirao je da važnost hrvatske inicijative u borbi protiv dezinformacija leži u načinu na koji odgovara na stvarnu potrebu.

