Tko su narikače? Hrvati zbog Milanovića masovno guglaju taj pojam

Predsjednik Zoran Milanović izazvao je lavinu rekacija nazvavši saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak samodopadnim narikačama jer su ispred Kovačevićevog kluba u Slovenskoj ulici došle s pločom 'Ured predsjednika RH'.

Kritike mu je uputila čak i njegova nekadašnja kolegica iz SDP-a Sabina Glasovac.

– Ne, ne i ne ovakvim izjavama! Bez obzira što ja mislila o performansu dviju kolegica, a mislim da su promašile “i šefa i stanicu”, nisu dale gol, reakcija PRH je čisti autogol. Ovakva komunikacija i etiketiranje zastupnica nije i ne smije biti nešto “normalno” u javnom prostoru – komentirala je Glasovac.

No, ono što je posebno zanimljivo jest to da su nakon te predsjednikove izjave mnogi Hrvati na internetu posegnuli za značenjem riječi 'narikača'. Zastupnica Marijana Puljak podijelila je na svom Facebook profilu zanimljivu Googleovu statistiku, koja je pokazala da se zanimanje Hrvata za objašnjenje pojma "narikača" drastično povećalo u manje od 24 sata. Statistika pokazuje interes za pojam kroz posljednjih sedam dana, a interes prije 30. rujna bio je gotovo nepostojeći.

Video - Orešković i Puljak postavile ploču Ureda predsjednika na prostor 'Kluba Dragana Kovačevića'

No, tko su i što su radile narikače u prošlosti? Zanimljivo kako naricanje svoje korijene vuče još iz doba starog Egipta i Mezopotamije kada su ljudi naricali za uništenim gradovima i hramovima. A iako se običaji na ukopima razlikuju od naroda do naroda, naricanje odnosno jadikovanje i jecanje kraj pokojnika ustalilo se i u našim krajevima. Posebno se u prošlosti to činilo u Dalmaciji, Slavoniji, Lici, Dalmatinskoj zagori, Dubrovniku i Hercegovini.

Naricali su najčešće članovi obitelji, a najtužnije naricaljke izgovarale su majke i sestre pokojnika. Ako one to nisu znale činiti onda bi taj posao preuzele žene iz sela koje su znale dobro naricati i to bi obavile za određenu naknadu ili protuuslugu. U rijetkim slučajevima naricali su i muškarci.

Kako prije nije bilo mrtvačnica, pokojnik je u kući ležao na odru dok su narikače jadikovale uz njega. Naricanje bi trajalo tijekom cijelog ispraćaja, a kulminacija se događala na samom ukopu.

Profesionalne narikače koje nariču za novac postoje i danas, a poznate su one iz nekih krajeva u Srbiji.

Udaranje po prsima, čupanje kose, 'zavijanje' te ritmičko ponavljanje određenih stihova i stalnih epiteta dio su tih 'rituala' te spona koja veže, vjeruje se, ne samo ovaj i onaj svijet već i same početke povijesti zapadne civilizacije.