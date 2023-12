Tko ne mora platiti porez na dohodak iz inozemstva i kako izbjeći duplo oporezivanje?

Situacija u kojoj hrvatski rezidenti rade izvan granica zemlje postaje sve učestalija, no mnogi nisu svjesni poreznih obveza koje i dalje imaju prema Hrvatskoj. Naime, kao rezident Hrvatske morate plaćati porez na dohodak stečen u inozemstvu, dok nerezident ne mora prijaviti dohodak iz inozemstva u Hrvatskoj.

A koja je razlika između poreznog rezidenta i nerezidenta u Hrvatskoj? Porezni rezident u Hrvatskoj je osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u zemlji, prema poreznim zakonima. To obično uključuje posjedovanje stana ili kuće u Hrvatskoj, a ako osoba ima i obitelj s prebivalištem u zemlji, tada se smatra poreznim rezidentom. Porezni nerezident Hrvatske je osoba koja, iako može imati nekretninu u zemlji, ima prebivalište i obitelj izvan Hrvatske. Čak i za pojedinca s nekretninom u Hrvatskoj, ako pretežno živi i radi izvan zemlje, smatra se poreznim nerezidentom.

Dakle, ako ste porezni rezident, morate prijaviti inozemni dohodak, a za to imate vremenski, zakonom određeni rok. On iznosi osam dana od ostvarivanja prvog primitka, odnosno tijekom osam dana od prvog primitka u inozemstvu dužni ste prijaviti se u registar poreznih obveznika, a u roku od 30 dana u Hrvatskoj platiti porez na dohodak iz ostvarenoga inozemnog primitka i o tome izvijestiti Poreznu upravu. U to se ubrajaju svi koji su ostvarili bilo koju vrstu primitaka iz inozemstva da prijave tako ostvareni dohodak, bez obzira na razdoblje kada su ga ostvarili (u ovoj ili ranijim godinama), piše portal savjeti.hr. Porezne obaveze rezidenata koji ostvaruju prihode iz inozemstva obuhvaćaju primitke poput plaća, mirovina, dohotka od kapitala, kamata na štednju i dividendi.

Primatelje mirovina iz određenih zemalja Porezna uprava automatski oslobađa obveze prijave inozemnog primitka. To su stanovnici Hrvatske kojima mirovine dolaze iz Kanade, Kine, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina. Također, za rad rezidenata Hrvatske u nekim zemljama dohodak (plaća) je izuzet od plaćanja poreza. Riječ je o Njemačkoj, Norveškoj, Francuskoj, Litvi, Švedskoj, Belgiji i Estoniji.

Plaćeni porez u inozemstvu uračunava se u tuzemni porez ili izuzima iz tuzemnog poreza, ovisno o odredbama međunarodnih ugovora, ali samo na temelju potvrde o uplaćenom porezu koje izdaje inozemno porezno tijelo ili za to ovlaštena osoba (nije dovoljna potvrda inozemnog isplatitelja), a koja se mora dostaviti najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravilnim prijavama i odjavama izbjegavate mogućnost dvostrukog oporezivanja. Dvostruko oporezivanje se događa prilikom 'sudara' dvaju poreznih sustava. Dvostruko oporezivanje podrazumijeva plaćanje istog poreza u isto vrijeme dvjema državama. Situacija dvostrukog oporezivanja često pogađa dnevne migrante (rade u jednoj, a žive u drugoj državi članici), radnike upućene na kraći rad u inozemstvo, one koji žive i traže posao u inozemstvu, a prenijeli su naknade za nezaposlenost iz matične države te ljude koji su otišli u mirovinu u jednoj državi, a primaju mirovinu iz druge države. Da biste bili oslobođeni od dvostrukog oporezivanja, možda ćete morati dokazati gdje vam je boravište i da ste već platili porez na dohodak.

Dobro je napomenuti i to da je inozemni primitak obvezno prijaviti u Republici Hrvatskoj neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza. Nemojte to prepuštati svojoj računici, već je najbolje da o tome odluči Porezna uprava kako se kasnije ne biste našli u problemu.

Ako rezident planira postati nerezident zbog privremenog ili trajnog odlaska u inozemstvo, potrebno je to pravno regulirati. Odnosno, u slučaju privremenog ili trajnog odlaska u inozemstvo, potrebno je u MUP-u prijaviti odlazak, a potom je u Poreznoj upravi potrebno ispuniti i predati TI obrazac kako bi se status rezidentnosti promijenio iz rezident u nerezident, piše savjeti.hr.

Posebno je važan detalj, ako imate supruga ili suprugu koji također više nisu rezidenti jer odlazite zajedno. U tom slučaju preporuka je da svaki zasebno ispunite individualni TI obrazac, ali da ga u Poreznu upravo predate zajedno, po mogućnosti kod istog referenta.

