Tko je napadač s božićnog sajma? Saudijska Arabija upozoravala Njemačku, otkrivene i šokantne objave

U strašnom napadu na božićnom sajmu u Magdeburgu , koji se dogodio jučer, dvije su osobe poginule, uključujući dijete, a najmanje 60-ak ljudi je ozlijeđeno, od kojih 15 teže. Prema informacijama koje je objavio njemački medij Bild, napadač je uhićen nakon što je pokušao pobjeći s mjesta zločina.

Snimka uhićenja, koja je osvanula u javnosti, prikazuje dramatične posljednje trenutke prije nego što su policajci svladali napadača. Na snimci se vidi osumnjičeni kako kleči na tlu pokraj svog BMW-a, dok je policajac uperio pištolj u njega i naredio mu da legne na tlo. U tom trenutku, u pomoć su mu dojurili policijski automobili iz kojih su iskočili policajci i okružili ga. Snimku možete pogledati OVDJE.

Prema informacijama njemačkih medija, osumnjičeni je 50-godišnji Taleb A., liječnik iz Saudijske Arabije koji živi u Bernburgu i radi u bolnici. U Njemačkoj je od 2006. godine i ima dozvolu stalnog boravka. Iako se dosad nije povezivao s islamizmom, izvješća sugeriraju da je na društvenim mrežama objavljivao ekstremističke stavove. Također, saudijski izvori navode da je u nekoliko navrata izražavao negativan stav prema zapadnim vladama, uključujući njemačku.

Napadač je dosad bio nepoznat njemačkim vlastima u kontekstu terorističkih prijetnji, ali se spominje da je prethodno kritizirao njemačku politiku prema arapskim režimima. Prema Reutersu, Saudijska Arabija je upozorila Njemačku na Taleba A. koji je na svom profilu na platformi X (bivši Twitter) iznosio ekstremističke stavove i pozivao na osvetu zbog cenzure žrtava arapskih režima. Taleb A. je također poznat kao aktivist koji se protivi režimu u Saudijskoj Arabiji, a navodno je prijetio "osvetom" zbog postupaka njemačkih vlasti.

Apparently the Madegburg attacker is a Saudi called Taleb Al-Abdulmohsen.



The BBC did an interview with a Taleb Al-Abdulmohsen in 2019. He's an activist who brings migrants into Germany. Claims to be an atheist. pic.twitter.com/K9Q2hJbx5s