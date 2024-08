VIDEO Širi se snimka vojnika koji puca na dron: 'Oborio je ruskog Shaheda'

Na društvenim se mrežama svakodnevno dijele snimke i fotografije koju su navodno zabilježene u ratu u Ukrajini, a pažnju je danas izazvala snimka za koju nije točno poznato kada je i gdje zabilježena. Na njoj se, naime, vidi vojnik koji iz helikoptera obara bespilotnu letjelicu.

Snimku je platformi X objavio i Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova. "Na internetu se pojavio video koji prikazuje obaranje ruske bespilotne letjelice Shahed iz vojnog helikoptera. Slava!", naveo je Geraščenko uz snimku.

A video appeared online showing the shooting down of a Russian Shahed drone from an army helicopter.



