Tko je čovjek koji je vikao 'Ćaća' Plenkoviću na Korčuli

Tek što je nogom zakoračio s policijskog glisera na korčulansko tlo, premijera Andreja Plenkovića dočekalo je neugodno iznenađenje. Ovaj posjet došao je u središte pozornosti javnosti, ali ne govori se o Plenkovićevim porukama niti s kojom svrhom i namjerom se nalazi tamo, nego o prosvjedniku i reakciji koja je uslijedila na njegove uzvike.

Podsjetimo, muškarac je vikao "Živio, ćaća. Dobro nam došao", na što je reagiralo premijerovo osiguranje koje je nepoznatog prosvjednika upozorilo da se udalji.

- Ja samo pozdravljam ćaću, zašto ne mogu vikat? Makni se od mene! Ja nikome ne smetam, samo pozdravljam svog ćaću - tjerao ih je muškarac od sebe. Tjelohranitelji su se udaljili, ali su prišla dvojica muškaraca u civilu i udaljila prosvjednika s mjesta događaja.

Foto: Dnevnik.hr

Foto: Dnevnik.hr

Događaj je pokrenuo i brojne špekulacije o tome tko je zapravo muškarac koji je izveo ovaj samostalni prosvjed. Prema saznanjima Večernjeg lista, radi se o umirovljenom pukovniku Ivanu Parlovu. Neslužbeno doznajemo da je navodno i član HDZ-a.

Također među domaćim stanovništvom špekulira se da je prosvjednik namjerno isprovocirao premijerovo osiguranje kako bi omogućio političke poene Miroslavu Škori koji je cijeli događaj prvi komentirao i to samo par minuta nakon prve objave o incidentu, navode stanovnici Korčule.

No ovo nije prvi put da je kontroverzni pukovnik došao u središte pozornosti. Naime, prije dvije godine u medijima je prozvan zbog agresivnog ponašanja prema korčulanskim turistima. Navodno je na prepunu plažu dolazio s mačetom od metra u ruci s kojom je uništavao sve oko sebe - stabla, ručnike, ležaljke,... Još su neobičniji navodi gostiju da policija koja je razgovarala s Parlovom nije mu oduzela oružje.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao je kako je on 'umirovljeni hrvatski časnik u činu kap.fregate ili pukovnik'.

Parlov je tada reagirao navodeći da je bacio u more ležaljke koncesionara mola, za koje tvrdi da su to dobili nepravedno, zato što su oni bacili njegov ručnik s tog istog mola. Dan nakon toga je, kaže, uzeo kosir i pročistio put oko plaže dok nije bilo kupača, "ali su se brzo stvorili silnici i verbalno me napali, na što sam zvao Policiju koja je uredno intervenirala", rekao je tada za Slobodnu Dalmaciju Parlov.