Škoro: Ne mogu shvatiti onoga tko je dao policiji nalog za postupanje zbog čovjeka s natpisom

Današnji posjet premijera Andreja Plenkovića Korčuli obilježio je incident. Naime, po dolasku ga je dočekao muškarac s natpisom "ćaća".

– Živio, ćaća. Dobro nam došao – govorio je muškarac, na što je reagiralo premijerovo osiguranje. Zamolili su ga da ode, a kada je on to odbio, prišla su mu dvojica muškaraca, nagađa se da su to bili policajci u civilu, i odvela ga, piše Dnevnik.hr.

- Ja samo pozdravljam ćaću, zašto ne mogu vikat? Makni se od mene! Ja nikome ne smetam, samo pozdravljam svog ćaću - tjerao je muškarac tjelohranitelje.

- Pa da ja ćaću ne mogu pozdravit, hej! - negodovao je muškarac dok su ga odmicali što dalje od premijera.

Događaj je prokomentirao na svom profilu na Facebooku predsjednički kandidat Miroslav Škoro:

– Cijelo vrijeme, otkad sam pogledao snimku s Korčule, razmišljam i ne mogu shvatiti onoga tko je dao policiji nalog za postupanje.

Čime je čovjek koji drži natpis ugrozio bilo čiju sigurnost ili javni red i mir? Čak nije bio ni preglasan niti je ikoga vrijeđao. Kad dođeš u fazu da nemaš hrabrosti prići takvom čovjeku, popričati s njim i čuti što ga muči, nego na njega šalješ policiju, to je znak da si izgubio doticaj sa stvarnošću i sa svojim narodom – napisao je Škoro.