Tita je upoznala prilikom njemačkog desanta na Drvar, a pokopana je uz poznatu pjesmu talijanskih partizana

Prva dama Jugoslavije rođena je kao Jovanka Budisavljević u Pećinama u Lici 7. prosinca 1924. godine. U partizane je ušla sa 17 godina te je bila nositeljica brojnih odlikovanja. U ratu je dva puta ranjavanja u noge, a iz rata izlazi s činom majora. Poslije je postala potpukovnica, a Tita je upoznala prilikom njemačkog desanta na Drvar. Svjetsku književnost je studirala u Beograd, a za Josipa Broza Tita udala se s 28 godina. Tajno vjenčanje održano je 15. travnja 1952. godine nedaleko od Iloka u Titovoj vili na Pajzošu. On je tada imao 60 godina.

Nakon smrti supruga živjela je povučeno i u lošim uvjetima. Tita nije vidjela posljednje tri godine njegova života, a mjesece dana nakon njegove smrti u spavaćici je pod prijetnjom oružjem i bez osobnih stvari izbačena iz kuće u Užičkoj 15 gdje je do tada živjela i prebačena je u svojevrsni kućni pritvor u neadekvatnu staru vilu na Bulevaru mira. Taj objekt prokišnjavao i bio je bez grijanja. Ostatak života proživjela je povučeno i daleko od očiju javnosti.

- Titova djeca su imala svoja odvojena domaćinstva, a nas dvoje smo živjeli sami. Njima nitko ništa nije oteo, a meni su oteli sve, iako su moja prava daleko veća. Titova djeca su dobila nasljedstvo. Miša je dobio stan, a ima kuću i vinograd, koje je Tito još prije rata kupio u Samoboru. Ima i kuću u kojoj su Tito i njegova majka Herta imali u Zagrebu. Žarko, drugi Titov sin, u Srbiji je imao državnu kuću, a njegova djeca dobila su stanove. Također je dobio u Kumrovcu vinograd i kućicu u njemu. A ja nisam dobila ni kvadrat za stanovanje da bih rekla da je moj, iako je Titova i moja imovina stvorena u našem braku. U toj cijeloj igri mene su tjerali da se tužim s Titovim sinovima, ali ja to nisam htjela jer oni nisu krivi za ovu otimačinu nada mnom - rekla je u jednom intervjuu za Večernje novosti.

Foto: Milan Maricic/ATA Images/PIXSELL 22, November, 2021, Belgrade - In the RTS hall, the exhibition "Jovanka Broz - in color" always lasts until November 30, where for the first time the original clothing items of the First Lady of Yugoslavia were shown to the audience. Photo: Milan Maricic/ATAImages 22, novembar, 2021, Beograd - U holu RTS-a, do 30. novembra uvek traje izlozba "Jovanka Broz - u boji" na kojoj su prvi put pred publikom prikazani originalni odevni predmeti prve dame Jugoslavije. Photo: Milan Maricic/ATAImages Photo: Milan Maricic/PIXSELL

Kazala je i kako je doživljavala poniženja i prijetnje te da su joj stavili 'pištolj pod grlo' kada su ju preselili iz vile na Dedinju. Rekla je i kako je 'desetljećima podvrgnuta zastrašivanju i iscrpljivanju, jer su neke tajne Titovog vremena još vruće'.

Preminula je u 89. godini života nakon što je mjesec dana provela u bolnici. Pokopana je u Kući cvijeća uz Josipa Broza uz taktove pjesme 'Bella ciao', popularne pjesme talijanskih partizana, što je bila njena posljednja želja.

- Jovanka do pred smrt kao da nije postojala, a upoznala je više lidera država nego bilo koji političar poslije. Vrijeme je da danas priznamo da smo počinili grijeh prema njoj i svojoj povijesti. Zaboravivši nju, zaboravili smo sebe - poručio je tadašnji srbijanski premijer Ivica Dačić.