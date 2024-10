Ministarstvo tražilo već u svibnju rješenje Centra za socijalni rad: Roditelji ne žele surađivati

Gotovo tisuću učenika jedne novozagrebačke osnovne škole danas, ponovo, nije imalo nastavu – ona se nije održavala ni u matičnoj ni u područnoj ispostavi škole, a ravnatelj te iste ustanove podnio je ostavku. Sve zbog desetogodišnjeg dječaka koji je do svog četvrtog razreda izmijenio nekoliko škola, a iz one posljednje, prije prelaska u Novi Zagreb, zbog njegova se ponašanja ispisao cijeli razred. Desetogodišnjak je naime jučer stigao na nastavu, čime su, tvrde tako roditelji ostale djece iz razreda, prekršeni dogovori od prije dva tjedna o održavanju nastave u novoj školi.

Podsjetimo, prije nešto više od dva tjedna, a nakon samo tri dana boravka problematičnog učenika u novom razredu, kojem je po dolasku u novu školu dodijeljen asistent, roditelji ostale djece pobunili su se jer nitko nije pripremio njihovu djecu na dolazak verbalno i fizički agresivnog učenika zbog čijeg ponašanja trpe i vršnjaci iz prethodne škole.

Tko je i što dogovorio

Zbog pobune roditelja, u školu je tada stigla cijela svita predstavnika institucija, od Gradskog ureda, ministarstva, čak i Centra za socijalni rad koji se trebao uključiti u slučaj još u prethodnoj zagrebačkoj školi. Nekoliko su dana sastančili i pregovarali te dogovorili uvjete pod kojima bi problematični dječak trebao pohađati nastavu u novozagrebačkoj osnovnoj školi. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević održala je sastanak sa svima uključenima u slučaj. Zbog problematičnog desetogodišnjaka solidarizirali su se svi u toj školi neovisno o tome ide li im dijete s problematičnim učenikom u razred ili ne.

Javnosti su predstavili dogovorene uvjete za miran povratak sve djece u školu, poput prisutnog asistenta kao i jednog člana stručne službe škole na nastavi u tome razredu te uključivanje članova Savjetovališta Luke Ritz u rad škole. U javnosti tada nitko nije kazao da je na tome sastanku, navodno, dogovoreno da problematični učenik neće pohađati nastavu izvjesno vrijeme. Na temelju koje se dokumentacije i po čijem zahtjevu to navodno dogovorilo, jer takvu odluku ne mogu uvjetovati roditelji nego isključivo službe, nije jasno – o tome nijedna strana nema izravan odgovor. Pravobraniteljica za djecu sada opovrgava da se na sastanku s njom raspravljalo o djetetovu privremenom neodlasku na nastavu, dok se učenici četvrtog razreda ne pripreme na dolazak problematičnog vršnjaka.

– O tome kada će se i hoće li se dječak vratiti u školu na sastanku nije bilo govora. Još vjerujem da će se naći razumno rješenje, da će ravnoteža biti uspostavljena i da će se normalizirati nastavni proces u školi – poručila je pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević.

O dogovoru da problematični učenik ne pohađa nastavu neko vrijeme, navodno do Nove​ godine, ne znaju ništa ni u Ministarstvu obrazovanja, a da je takav dogovor bio s pravobraniteljicom za djecu tvrde upravo roditelji ostale djece u razredu kao i njihovi odvjetnici. Kako kažu roditelji ostalih učenika iz četvrtog razreda, oni su se dogovora držali, poštivali dogovorenu dobrobit djeteta, pristajući zbog nje ne otkrivati nikakve detalje, a sada su izigrani. Zbog cijelog pritiska, ravnatelj škole jučer je podnio ostavku, a učiteljsko vijeće u znak podrške ravnatelju te ostalim učenicima škole i roditeljima odlučilo je da nastavu neće održavati. Odvjetnici i roditelji ostale djece iz razreda potvrđuju da problematični učenik ova dva tjedna nije bio na nastavi, a da će se pojaviti jučer nitko ponovno nije obaviješten.

– Ja ne znam ni za kakva obećanja. A spominjanje kraja godine, ne znam odakle to. To im ministarstvo nije obećalo. To je nešto na što se referiraju u ovom sastanku kod pravobraniteljice, ali, koliko sam upoznat, to ni tamo nije bilo rečeno – kazao je danas ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Naglasio je da se sve dogovoreno ispoštovalo u roku od 24 sata. Iz Ureda pravobraniteljice za Večernji list poručili su da prate razvoj situacije.

– Zatražene su informacije svih uključenih u postupak kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za kršenje sporazuma. Ponavljamo da zbog zaštite privatnosti djeteta ne možemo komentirati pojedinačne slučajeve niti davati informacije vezane za konkretnu situaciju. Svima nam je u interesu da se ova situacija smiri te da sva djeca pohađaju nastavu u sigurnom i poticajnom okruženju, a djetetu s teškoćama da se pruži primjerena pomoć i podrška. Apeliramo na sve uključene da hitno nađu rješenja – odgovorili su iz Ureda pravobraniteljice za djecu.

Gdje je bio dva tjedna

A gdje je dva tjedna boravio problematični dječak i po čijoj je odluci izostao s nastave toliko dugo? Na to pitanje odgovora nema. Gdje je Centar za socijalni rad koji je po saznanju Večernjeg lista još u svibnju dobio dokumentaciju Ministarstva obrazovanja u kojoj jasno piše da se nađe rješenje za dječaka jer njegovi roditelji nisu suradljivi i ne pružaju odgovarajuću pomoć u rješavanju problema? To je dokument po kojem su imali ovlasti postupati u obitelji problematičnog dječaka. Prema neslužbenim informacijama Večernjeg lista, roditelji problematičnog dječaka žalili su se i na ranije izdano rješenje gradskog Ureda za obrazovanje po kojem njihovo dijete nastavu u novoj školi mora pratiti uz pomoćnika.

Ministarstvo obrazovanja žalbu je odbacilo i podržalo stav Gradskog ureda za obrazovanje, no ni ta odluka, navodno, nije naišla na prihvaćanje roditelja desetogodišnjeg učenika. Cijeli slučaj uznemirio je i sve ostale učitelje i profesore, a kako doznajemo mnogi se u školama diljem Hrvatske sada dogovaraju da se solidariziraju s novozagrebačkom školom, ravnateljem, zaposlenicima i roditeljima i pokušaju i u drugim školama organizirati jednosatnu obustavu rada jer su institucije i sustav zakazali. I prema učenicima koji su bili izloženi nasilju i prema desetogodišnjaku.

– Nije rješenje maknuti se i otići, treba rješavati stvari. Molim ravnatelja škole da još jednom razmisli i da ne daje ostavku. Nadam se da će promisliti, da je to bio nekakav njegov ishitreni potez. Mislim da i on, ali i svi djelatnici škole trebaju maksimalno raditi na normalizaciji i smirivanju ove situacije – poručio je jučer ministar Fuchs.

