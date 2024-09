Tip u kući ilegalno držao burmanskog pitona, mrcina imala četiri metra i 36 kila: 'Nisam očekivao da će tako brzo rasti'

Prošlog tjedna vlasti su iz kuće u središnjem dijelu savezne države New York zaplijenile burmanskog pitona dugog četiri metra koji je bio ilegalno držan. Dana 28. kolovoza službenik Ministarstva za zaštitu okoliša države New York zaprimio je dojavu o zmiji u mjestu New Hartford, oko 80 kilometara istočno od Syracusea. Prijavitelj je izrazio sumnju da netko ilegalno drži zmiju u svom domu, objavila je agencija putem Facebooka.

Službenik je, na temelju fotografije zmije, prepoznao burmanskog pitona, prepoznatljivog po "uzorku u obliku strijele na glavi". U državi New York posjedovanje burmanskog pitona bez dozvole smatra se nezakonitim. Burmanski pitoni, porijeklom iz jugoistočne Azije, mogu narasti više od sedam metara i doseći težinu do 90 kilograma, prema podacima NationalGeographic.com. U SAD su uvedeni putem trgovine kućnim ljubimcima, no sada se smatraju invazivnom vrstom jer su im plijen domaće životinje, uključujući neke ugrožene vrste, navodi InvasiveSpeciesInfo.gov.

Zmija je pronađena 28. kolovoza u kući u New Hartfordu. Piton je bio dug četiri metra i smješten u mali terarij veličine oko 1,5 metara. Unatoč uvjetima, zmija je bila u dobrom zdravstvenom stanju i težila je 36 kilograma. Vlasnik zmije priznao je službeniku da nije očekivao tako brz rast pitona i da više nije bio u stanju brinuti se o njemu.

Zmija je zaplijenjena i prebačena u Fort Rickey Discovery Zoo. "Vlasniku su izdane kazne zbog posjedovanja divlje životinje kao kućnog ljubimca te zbog držanja opasne divlje vrste bez potrebne dozvole", priopćilo je ministarstvo.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Najopasnije životinje na svijetu: Najopakija je odgovorna za smrt čak 750.000 ljudi godišnje