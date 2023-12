Sretan završetak priče koja je krenula prije šest godina: Batty se vratio baki u Manchester

Britanski tinejdžer Alex Batty, koji je pronađen u Francuskoj čak šest godina nakon nestanka, uspješno se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo, priopćila je policija. Danas 17-godišnjak vratio se u dom kod bake u predgrađu Manchestera, odjeven u bijelu majicu i u pratnji brojnih policajaca, a njegov povratak kući u subotu navečer snimio je BFMTV.

Zbog sumnjivih okolnosti pod kojima je Alex Batty nestao u početku je policija sumnjala u majku i djeda s kojima je bio na odmoru. Melanie i David Batty napustili su Manchester s Alexom i otišli na jednotjedni odmor u Marbellu u Španjolsku 30. rujna 2017. godine. Dječak je zadnji put viđen u luci Malaga 8. listopada te godine, na dan kada se očekivao njihov povratak kući. Britansku policiju kontaktirala je policija preko veleposlanstva u Parizu.

VIDEO Tinejdžer (17) pronađen šest godina nakon nestanka: 'Bako volim te, želim se vratiti kući'

Misllilo se da su majka i djed odveli Alexa i natjerali ga na nekonvencionalan način života jer nisu podržavali standardni način školovanja. Istraga nije odvela nikamo, a Alex je vođen kao nestao šest godina. No 13. prosinca, tinejdžera je na cesti pronašao vozač kamiona iz Francuske, pokupio ga i omogućio mu da se javi obitelji. Zatekao ga je usred noći kako po kiši hoda cestom. ''Ukucao sam njegovo ime u tražilicu na internet i vidio da se za njim traga'', rekao je.

Alex je preko Facebook profila vozača kontaktirao baku u Velikoj Britaniji. ''Zdravo bako, ja sam, Alex. U Francuskoj sam, u Toulouseu. Zaista se nadam da ćeš primiti ovu poruku. Volim te, želim doći kući'', bila je poruka koju je Alex poslao baki Susan Caruani, koja je ujedno i njegova zakonska skrbnica. No njegova je baka previše slaba da bi otputovala u Toulouse, ali je za britanske medije rekla da je u kontaktu s unukom. ''Tako sam sretna. Razgovarala sam s njim i on je dobro. Bio je to veliki šok'', rekla je.

