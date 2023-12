Zbog sumnjivih okolnosti pod kojima je Alex Batty nestao u početku je policija sumnjala u majku i djeda s kojima je bio na odmoru. Mislili su da su oni odveli Alexa i natjerali ga na nekonvencionalan način života jer nisu podržavali standardni način školovanja. No istraga nije odvela nikamo, a Alex je vođen kao nestao šest godina.

No 13. prosinca, sada već 17-godišnjeg tinejdžera na cesti je pronašao vozač kamiona iz Francuske, pokupio ga i omogućio mu da se javi obitelji. Zatekao ga je usred noći kako po kiši hoda cestom. ''Objasnio je da je hodao četiri dana, da je krenuo s mjesta u planinama, iako nije rekao odakle'', rekao je vozač Fabien Accidini. ''Ukucao sam njegovo ime u tražilicu na internet i vidio da se za njim traga'', rekao je. Dječak mu je ispričao kako je bio u potrazi za bilo kojim velikim gradom kako bi se javio u veleposlanstvo i zatražio pomoć, javlja BBC .

VIDEO Tinejdžer (17) pronađen šest godina nakon nestanka: 'Bako volim te, želim se vratiti kući'

Alex je preko Facebook profila vozača kontaktirao baku u Velikoj Britaniji. ''Zdravo bako, ja sam, Alex. U Francuskoj sam, u Toulouseu. Zaista se nadam da ćeš primiti ovu poruku. Volim te, želim doći kući'', bila je poruka koju je Alex poslao baki Susan Caruani, koja je ujedno i njegova zakonska skrbnica. No njegova je baka previše slaba da bi otputovala u Toulouse, ali je za britanske medije rekla da je u kontaktu s unukom. ''Tako sam sretna. Razgovarala sam s njim i on je dobro. Bio je to veliki šok'', rekla je. BBC također doznaje da je francusko tužiteljstvo u Toulouseu slučaj službeno predalo britanskoj policiji i da više nije pod francuskom jurisdikcijom. Očekuje se da će tim britanskih policajaca i konzularnog osoblja pokupiti Alexa i vratiti ga u Veliku Britaniju.

Dječak je živio u udaljenim pirinejskim dolinama, putujući od mjesta do mjesta u nekoj vrsti ''putujuće zajednice''. Područje u podnožju Pireneja poznato je po tome što privlači ljude koji su u potrazi za alternativnim načinom života. Alex, koji potječe iz mjesta iz okolice Manchestera, ne želi reći gdje mu je majka niti gdje je točno živio u Pirinejima, rekli su iz ureda tužitelja. Gospođa Caruana rekla je za BBC 2018. godine kako vjeruje da su Alexa majka Melanie Batty i djed David Batty odveli da živi s duhovnom zajednicom u Maroku. Rekla je da su u to vrijeme tražili alternativni stil života i da nisu željeli da Alex ide u školu.

Melanie i David Batty napustili su Manchester s Alexom i otišli na jednotjedni odmor u Marbellu u Španjolskoj 30. rujna 2017. godine. Dječak je zadnji put viđen u luci Malaga 8. listopada te godine, na dan kada se očekivao njihov povratak kući. Britansku policiju kontaktirala je policija preko veleposlanstva u Parizu. "Ovo je složena i dugotrajna istraga i moramo provesti daljnje istrage, kao i uvesti odgovarajuće zaštitne mjere", rekao je glasnogovornik.

