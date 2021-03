Testovi za koronu uskoro u dućanima u Njemačkoj, poznata i cijena

Počevši od trgovačkog lanca Aldi u subotu, supermarketi, drogerije i ljekarne uskoro će početi prodavati brze Covid-19 testove koje ćete moći koristiti kod kuće.

Aldi Nord i Aldi Süd najavili su u srijedu, da će kupcima biti dopušteno kupiti samo jedno pakiranje odjednom kako bi se izbjeglo gomilanje i kako bi što veći broj ljudi mogao imati koristi, javlja Fenix-magazin.

U paketu se nalazi pet testova za bris nosa, a cijena iznosi oko 25 eura po pakiranju. Testovi će se prodavati i u drogerijama i ostalim supermarketima. Drogerije Rossmann i DM planiraju s prodajom proizvoda sljedeći utorak, 9. ožujka. Ljekarne i supermarketi Lidl, Rewe i Edeka također će uskoro početi nuditi testove.

Krajem veljače Savezni institut za lijekove i medicinske uređaje prvi je put dao posebna odobrenja za samotestiranje na koronavirus. Za sva tri proizvoda uzorci se uzimaju brisom prednjeg dijela nosa.

U srijedu je sastanku na temu koronavirusa između kancelarke Angele Merkel i 16 njemačkih saveznih i državnih vlada odlučilo da će svaki njemački stanovnik moći dobiti besplatni “konvencionalni” brzi test od sljedećeg tjedna.

Veliki je plus za nove brze testove da se uzorak može uzeti u prednjem dijelu nosa, pa je to prilično lako učiniti kod kuće. S druge strane, profesionalni testovi prikupljaju materijal uzorka duboko u nosu ili duboko u grlu što znači da je za to potreban stručnjak.

Za brze testove nije potrebna dodatna laboratorijska oprema. Načelo je slično testu na trudnoću: nakon 15 do 20 minuta test trake pokazuju je li pacijent pozitivan ili negativan na koronavirus.

- Mislim da svi znaju kako uzeti bris iz nosa, a ako ne, ima dovoljno videozapisa koji će im pokazati kako to napraviti - rekla je virologinja Sandra Ciesek u NDR podcastu. Naglasila je kako brzi testovi nisu toliko pouzdani kao PCR testovi.

Prema naputku iz Instituta Robert Koch (RKI), ako je rezultat testa na antigen pozitivan, osoba bi se trebala izolirati i obratiti se svom liječniku ili lokalnom zdravstvenom odjelu kako bi se dogovorili za PCR test.

Ljudi se također podsjećaju da se i dalje drže pravila minimalne udaljenosti i higijenskih pravila čak i ako imaju negativan rezultat brzih testova, piše Fenix-magazin.

