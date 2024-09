Teške optužbe na račun preminulog milijardera: 'Silovao je kćer diplomata, držao ju je u kabini svoje jahte 36 sati'

Visoko rangirani britanski diplomat žalio se Vladi nakon što je njegova kćer ispričala kako ju je Mohamed Al-Fayed, preminuli egipatski milijarder i vlasnik Harrodsa, silovao na jahti na jugu Francuske, u slučaju koji je isplivao nakon 35 godina. Ovaj slučaj isplivao je među brojnim drugima, a sve žrtve navode kako ih je on silovao ili seksualno napastvovao, a zbog ovog slučaja o kojem se šutjelo mu je navodno u to vrijeme bila uskraćena i britanska putovnica.

Naime, Daily Mail doznaje kako je Al-Fayed, koji je preminuo prošle godine u dobi od 94 godina, navodno zaključao mladu ženu u kabini jahte i tamo je držao 36 sati nakon silovanja. Ovaj slučaj ujedno se smatra i jednim od najgorih za koje ga se optužuje, a u sve se na koncu uplela i vlada.

Naime, on se u to vrijeme, 1989., suočavao s pitanjima vezanima uz njegovo preuzimanje Harrodsa četiri godine ranije. Njega je Ministarstvo trgovine i industrije tada opisivala kao ''nepouzdanog, neistinitog i lažova'', što mu se u konačnici stavljalo na teret kada je tražio britansko državljanstvo. Ipak, izvori navode kako je i ovaj slučaj silovanja, koji je došao do tadašnjeg premijera Johna Majora, utjecao da on 1994. ne dobije tu putovnicu.

Prošlog je tjedna isplivalo kako je Al-Fayed već ranije bio u čak 19 navrata prijavljivan policiji za silovanje, napad i trgovinu ljudima, a policija ih je zabilježila u periodu od 2005. do 2023. On ipak nikada nije bio uhićen. Sve je još više izašlo na vidjelo u BBC-evom dokumentarcu ''Al Fayed: Predator u Harrodsu'', gdje su žene ispričale kako su nakon zapošljavanja u toj tvrtki bile podložene medicinski invazivnim seksualnim testiranjima. Te su testove radila dva muška ginekologa i četiri ginekologice, a neki od njih rade i danas.

POVEZANI ČLANCI:

- Uz bris i provjere na spolno prenosive infekcije, pregledao mi je jajnike. Nisam dobio nikakve rezultate – otišli su Al-Fayedu. Nadam se da će GMC pokrenuti istragu - ispričala je Lindsey, jedna od žrtava.

>> VIDEO U 89. godini preminula je glumica Maggie Smith