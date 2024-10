Jedan poginuli u teškoj nesreći tramvaja i autobusa u Zapruđu: Vozačima se preporučuje da izbjegavaju taj dio Zagreba

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 5.15 sati u Zapruđu gdje je jedna osoba poginula, javlja policija. Naime, u ranim jutarnjim satima sudarili su se tramvaj ZET-a i autobus drugog prijevoznika, gdje je tramvaj teško oštećen, a još nema informacija o ozlijeđenima. Očevid je trenutačno u tijeku, a preporučuje se vozačima da izbjegavaju taj dio Zagreba jer se stvaraju gužve. Neslužbeno doznajemo kako je poginuo pješak koji je prelazio cestu na obilježenom prijelazu, dok je ozlijeđenog vozača tramvaja zbrinula hitna medicinska pomoć.

Uz to, zbog prometne nesreće u Zapruđu, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno. Linija 6 prometuje Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova. Na relaciji Savski most – raskrižje Držićeve i Vukovarske putnike prevoze autobusi, javlja ZET, a oglasio se i HAK.

''Zbog prometne nesreće na kružnom toku u Zapruđu u Zagrebu (sudar tramvaja i autobusa) prekinut je tramvajski promet u oba smjera i cestovni promet iz Sarajevske u smjeru Avenije Dubrovnik. Savjetujemo vozačima korištenje alternativnih pravaca zbog stvaranja gužvi s povećanjem gustoće prometa tijekom jutarnjih vršnih sati.''

