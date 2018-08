Nedjelja je bila najhladniji kolovoški dan u ovom stoljeću, temperature sutra rastu do 30 °C

Hrvatsku danas očekuje djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. U Dalmaciji te osobito Slavoniji promjenljivije, još ujutro mjestimice s kišom ili lokalnim pljuskom.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, a na Jadranu od 24 do 27 °C.

Kako javlja RTL, temperatura je u Zagrebu pala za čak 16 stupnjeva u dan i pol te je nedjelja bila najhladniji kolovoški dan u ovom stoljeću.

Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice moguća kratkotrajna magla.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u gorju malo niža.

