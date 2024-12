Telemach: Lider u digitalnoj transformaciji Hrvatske

Uz smanjenje inflacije, rast kreditnog rejtinga i povećanje dohodaka kućanstava, stvara se stabilan temelj za daljnji gospodarski razvoj Hrvatske. Telemach, prepoznat kao jedan od tehnoloških inovatora i tržišni izazivač na domaćem telekomunikacijskom tržištu, zauzima važnu ulogu u ovom procesu s vizijom vođenja Hrvatske prema vrhu tehnološke razvijenosti.

Investicije u digitalnu budućnost

Telemach predano ulaže u najmoderniju mrežnu infrastrukturu nove generacije, čime osigurava da Hrvatska postane digitalno napredno društvo. Širenje 10 Giga optičke mreže i implementacija 5G tehnologije omogućuju širokopojasni pristup internetu za više od 50% kućanstava, uključujući ruralna i slabije dostupna područja. Ovaj strateški potez, uz povećanje brzina na gigabitne i smanjenje cijena internetskih usluga, potiče digitalnu inkluzivnost, omogućavajući svim građanima jednak pristup digitalnim alatima, bez obzira na njihovu lokaciju ili platežnu moć.

Podrška inovacijama i talentima

Kako bi Hrvatska zauzela mjesto među globalnim tehnološkim liderima, Telemach naglašava važnost ulaganja u istraživanje i razvoj, zadržavanje talenata i poticanje inovacija. Svjesni da u borbi za svakog korisnika pobjeđuju oni koji su prvi – najbrži i najbolji, kao u svakom sportu, u Telemachu potiču poduzetnički duh i inovativnost unutar same kompanije, te nastoje biti uvijek korak ispred. Svoje zaposlenike osnažuju da djeluju kao poduzetnici unutar svojih odjela, generiraju inovativne ideje i na taj način izazivaju ustaljene prakse i status quo, a sve s ciljem stvaranja dodatne vrijednosti za korisnike. Telemach kao izazivač na tržištu kontinuirano pomiče granice i hrabro se odmiče od stereotipa koji se obično vežu za telekome, a ono što ovog teleoperatora izdvaja od drugih je drugačiji, korisnički orijentiran pristup i nastojanje da korisnicima uvijek pruži najveću vrijednost za njihov novac.

Kompanija se ponosi raznolikošću unutar svog tima, gdje žene zauzimaju 47% upravljačkih pozicija, što je dokaz predanosti inkluzivnosti i ravnopravnosti. Istovremeno, ovaj teleoperator provodi razne inicijative za zaposlenike koje osiguravaju ravnotežu između privatnog i poslovnog života te dugoročno zadovoljstvo na radnom mjestu.

Odgovornost prema društvu i okolišu

Telemach svoju misiju vidi ne samo u tehnološkom napretku, već i u poticanju održivog razvoja društva pa su održivost i društvena odgovornost duboko integrirani u svakodnevno poslovanje. Njihova strategija kombinira zelene i digitalne inicijative kako bi stvorili konkurentnu, inovativnu i inkluzivnu Hrvatsku. Kroz inicijative poput „Od e-računa raste šuma“ i korištenje 100% zelene energije iz obnovljivih izvora, kompanija smanjuje svoj ugljični otisak s ciljem postizanja neto nultih emisija do 2040. Uz to, projekti poput „Tko to tamo prlja?“ educiraju mlade o važnosti zaštite okoliša, dok partnerstva sa sportskim organizacijama poput Sportskih igara mladih promiču zdrav način života i razvoj sporta među najmlađima.

Vizija za održivi razvoj

Telemach, kroz strateška ulaganja u infrastrukturu, zajednicu i okoliš, gradi čvrste temelje za održivu i prosperitetnu budućnost, prilagođenu potrebama suvremenog doba. Kao član United Grupe, kroz ambiciozne inicijative i inovativne projekte, kompanija ostaje posvećena stvaranju boljeg društva i ostvarivanju cilja da Hrvatska postane simbol tehnološke izvrsnosti i održivog napretka.