Tek što je izašla iz sudnice u Njemačkoj, Medina iz BiH je uhićena: Taksistu je priča bila sumnjiva

Državljanka BiH, 31-godišnja Medina H. prošlog je petka izašla iz sudnice Okružnog suda u Hannoveru da bi svega 46. minuta kasnije bila uhićena jer je počinila novo kazneno djelo. Kako prenose njemački mediji, Bošnjakinji se prošlog petka sudilo u Hannoveru zbog optužbe za krađu novca iz blagajne mini golf terena u Silberseeu u Langenhagenu.

Nakon što je osuđena na novčanu kaznu od 1.100 eura, po izlasku iz sudnice otišla je do obližnje željezničke postaje i uzela taksi koji ju je odvezao na traženu adresu. No, tada je nasta problem jer Medina nije imala 48 eura za plati vožnju taksijem. Iako je vozaču taksija rekla da će njezin bratić platiti račun, on joj nije povjerovao i odmah je obavijesti svoj taksi centralu koja je pozvala policiju. Tako je 31-godišnja Bošnjakinja uhićena je 46 minuta nakon napuštanja sudnice, piše Fenix magazin.

Na ponovnom suđenju nakon pet dana osuđena je na uvjetnu kaznu na tri mjesec zatvora. Prema informacijama BILD-a, 31-godišnja Bošnjakinja nema prijavljeno prebivalište. Po ulasku u Njemačku je zatražila azil te donedavno čak primala potporu i dječji doplatak. Prema njezinim riječima, troje njezine djece živi u Bosni, a u klinici u Hannoveru se brinu o njezinu novorođenčetu.