Tehnologija koju istražuju godinama ljude snima i prepoznaje po hodu. U Kini kazne za kršenje pravila

Gdje god da se nalazite u Kini, pod stalnim ste nadzorom kamera. Zemlja ima više od 700 milijuna nadzornih kamera, što znači da na svaka dva građanina dolazi jedna kamera koja sve prati, piše portal First post. U prosincu prošle godine Kina je ublažila strogu politiku nulte zaraze koronavirusom. No neki stanovnici koji su se tek vratili u Peking ostali su nemalo iznenađeni kad su pronašli kamere postavljene točno ispred vrata svojih stanova, piše portal. Prema Worldometru, Kina je do 30. ožujka 2023. imala više od 1,45 milijardi stanovnika, točnije njih 1.454,507.737. To bi značilo da na svaka dva stanovnika dolazi jedna nadzorna kamera.