Svjedok: Nudio mi je tri puta više novca da ne objavim članak; Lucić: Nisam kriv

Ne osjećam se krivim – rekao je Franjo Lucić, donedavni saborski zastupnik HDZ-a, na Županjskom sudu u Osijeku, gdje mu je počelo suđenje za nuđenje mita novinaru Dragutinu Hedlu.

Sve se zbivalo 26. srpnja 2017. u Požegi. Po optužnici, Lucić je Dragutinu Hedlu, kao novinaru koji je prikupljao podatke o poslovanju njegovih tvrtki Tofrado i Tofrado Bačvarija te stanju njegove imovine, kao saborskog zastupnika, ponudio novčanu nagradu da ne piše informacije koje je prikupio. Naveo je, tereti se, kako bi mu svaki tekst štetio u odnosima s bankama, te rekao kako će mu platiti tri puta više nego što bi dobio od portala Telegram.hr za taj članak i da "novac nije problem".

Glavna je rasprava, inače, počela u siječnju, ali zbog protoka vremena, kao i izmjene člana sudskog vijeća, postupak je počeo iznova.

- Ja sam nekoliko tjedana, možda čak i više od mjesec dana, prikupljao informacije o poslovanju dvije tvrtke u vlasništvu Franje Lucića. One su poslovale na području Pleternice i bavile su se drvopreradom. Mene je to zanimalo stoga što sam od više osoba dobio informacije da je u tom poslovanju, po njihovim navodima, bilo nezakonitosti. U dogovoru s mojom redakcijom, odlučio sam istražiti tu priču, što sam učinio dosta detaljno, jer sam prikupio niz dokumenata. Kako je vlasnik saborski zastupnik i prije toga je bio gradonačelnik Pleternice, smatrali smo da bi ta priča zanimala javnost. Dakle, došao sam do zanimljivih dokumenata iz kojih se vidjelo da je poslovanje bilo dubiozno te su ostvareni višemilijunski gubitci, a došao sam i do podataka kako su te firme međusobno poslovale, odnosno jedna drugoj prodavale strojeve i alate. Znam da sam imao opsežan "dosje" u kojem sam sabrao sve informacije i dokumente pa sam se odlučio javiti Franji Luciću da čujem i njegov dio te priče – posvjedočio je Dragutin Hedl na osječkom sudu.

Kontaktirali su, nastavio je, SMS porukama i telefonskim razgovorom, a predložio je Luciću da se nađu u Pleternici ili Požegi, kako bi mu sve skupljeno predočio i čuo kako će to protumačiti.

- No, večer prije nego smo se trebali naći, dobio sam SMS od gospodina Lucića da ima neodgodivi sastanak u Zagrebu za koji nije znao kad je dogovarao naš sastanak. Pokušao sam naći još jedan termin, a kako nisam dobio pozitivnu reakciju, odlučio sam otići do Pleternice i naći ga u njegovim tvrtkama, kako bih stupio s njim u kontakt – nastavio je.

Spornog dana otišao je u Požegu, gdje je imao sastanak na tamošnjem Općinskog sudu, a susreo se kasnije i s poznanikom Miroslavom Mesićem. Inače, s njim je iz Osijeka išao i poznanik mu Vladimir Šplajt.

- Sjeli smo na gablec, a tada mi je zazvonio telefon i javio se Franjo Lucić. S obzirom da sam bio u restoranu i nisam imao priliku zapisivati, ja sam taj razgovor snimio. Imao sam, naime, kod sebe stick za snimanje razgovora, što je vrlo praktično i precizno za evidentiranje onoga što sugovornik kaže. Nisam mu rekao da se razgovor snima. I na moje iznenađenje, ponudio mi je da ne pišem o tvrtkama, jer je sada u kritičnoj fazi pregovora s bankama pa bi mu pisanje moglo štetiti, te da je on to spreman honorirati. Ostao sam u šoku. Rekao mi je da sam ja izgradio svoj status novinarski, i za pisanje mi nije potreban ni on, ni njegove tvrtke. Novac nije problem, rekao je, ako ću od redakcije dobiti 1000 kuna, on je spreman platiti 3000 da ne objavim taj tekst. Izvijestio sam odmah redakciju, urednica mi je rekla da pošaljem snimku razgovora i opišem cijeli razgovor – rekao je Hedl, koji je kritične zgode razgovor s Lucićem prepričao i dvojici poznanika za stolom.

Poticaj za istraživanje Lucića bila je, prisjetio se, činjenica da je Franjo Lucić u svojoj imovinskoj kartici imao navedenu tek njivu od 15.000 kuna.

- Dakle, po njoj nije imao ni kuće, ni ušteđevine i bio je najsiromašniji od svih zastupnika. A znao sam otprilike da to nije tako – objasnio je.

Dragutin Hedl ima stalni ugovor o autorskoj suradnji s Telegramom još od 2015., kada je umirovljen, a istaknuo je kako "uvijek u dogovoru s urednicima" radi na temi koju predlože oni ili on.

- Kada sačinim tekst, prvo ga moram dostaviti uredniku, a on ga mora odobriti i o njemu ovisi hoće li biti objavljen – pojasnio je.

Optuženi Lucić stavio je primjedbu na Hedlov iskaz.

- Sve ovo što je iznio neutemeljeno je, s ciljem nanošenja štete kako meni, Franji Luciću, tako i mojim tvrtkama Tofrado i Tofrado Bačvarija – komentirao je Lucić, na što je novinar odgovorio kako je govorio apsolutnu istinu.

- Nije mi namjera nanijeti mu štetu, iznio sam motive za pisanje, a htio sam sjesti s njim i porazgovarati te odgovore na prikupljenu dokumentaciju staviti u tekst, no do toga nije došlo, sve je prekinula njegova ponuda da ne pišem o tome – zaključio je Hedl.