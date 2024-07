Svećenik koji je među prvima stigao na mjesto masakra: 'Svi ćemo iz ovoga izaći kao bolji i snažniji ljudi'

Pet starijih žena i jednog mladog njegovatelja u krvavom pohodu u ponedjeljak ujutro u Daruvaru je ubio 51-godišnji Krešimir Pahoki kada je banuo u Dom za starije i nemoćne osobe, a još je šest osoba ranio. Među prvima na mjesto tragedije došao je velečasni Ivan Popić, mladi župnik daruvarske Župe Presvetog Trojstva, koji je u domu umirovljenika u kojem se dogodila tragedija i inače bio redovan i rado viđen gost, piše MojPortal.

– Jednom mjesečno sam u domu služio svetu misu za korisnice i zaposlenike, a i inače sam ih obilazio. Čim sam čuo što se dogodilo, odjurio sam onamo jer je to moja dužnost, a i osobno sam povezan s obitelji koja drži dom – priča velečasni Ivan. On je u ponedjeljak satima stajao na suncu na ulazu u ulicu u kojoj se dogodio nezapamćen zločin, kako bi pokušao pružiti utjehu zaposlenicima koji su uspjeli napustiti tom, ali i članovima obitelji koji su čekali informacije o svojim najmilijima.

– Svi smo bili u velikom šoku. Dogodila se tragedija kakvu Daruvar ne pamti još od vremena Domovinskog rata – kaže vlč. Popić.

– U ovakvim je situacijama teško pronaći riječi utjehe za stradale i njihove obitelji, no mi vjernici uvijek se uzdamo se u onu molitvu: "Bože, daj mi hrabrosti da promijenim ono što mogu promijeniti i daj mi snage da prihvatim ono što ne mogu promijeniti". Susret sa živim Bogom može nam olakšati patnju, kao i nada u ponovni susret sa stradalima te vjera da njihovi životu nisu izgubljeni uzalud – kaže vlč. Popić. S ostalim katoličkim svećenicima iz Daruvara vlč. Popić obilazi od jučer i preživjele korisnice doma u kojem se dogodila tragedija, koje su u međuvremenu premještene u Veteranski centar.

– Svima nam je u ovim trenucima jako teško. No, bez obzira na to, moramo imati na umu činjenicu da ovakve tragedije uvijek povežu ljude. Ovo je prilika da budemo bolji jednu prema drugima, da pomognemo, makar zagrljajem ili stiskom ruke. Daruvar je pogođen, ali uvjeren sam da će još jednom, kao i mnogo puta do sada, pokazati svoje junačko srce i duh te da ćemo svi iz ovoga izaći kao bolji i snažniji ljudi – uvjeren je župnik Popić.

