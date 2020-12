Sve više građana treba pomoć: 'Uvijek je bilo siromaštva ali u zadnjih nekoliko mjeseci...'

Marijana Ćorluka Matešić iz humanitarne udruge Dobra volja godinama zajedno sa vrijednim članovima udruge obilazi najpotrebitije i brine o njima. Naviknula je na sve, no situacija s koronavirusom gurnula je mnoge preko granice siromaštva. Kaže kako su ljudi imali posao i radili makar za minimalne plaće te da su se uspjeli 'pokrivati'.

- Nisu imali novaca za uštedjeti, ali su imali novaca za skroman život - objašnjava nam Marijana.

Situacija je sada drugačija, mnogi su ostali bez posla pa se i broj onih koji trebaju pomoć povećao.

- Uvijek je bilo siromaštva ali u zadnjih nekoliko mjeseci, broj potrebitih se uvelike povećao. Nikada kao danas se nije dogodilo da nas toliko puno ljudi moli za pomoć kod plaćanja struje, stanarina... - govori nam Marijana i dodaje kako mnogi žele i razgovarati s njima, izjadati se.

- Željni su zagrljaja i da im kažemo da će sve biti u redu. Ali znamo da je to sada teško, a teško je i nama slušati priče tužnih majki koje ne znaju kako će sutra nahraniti djecu. A kako je tek njima... - dodaje Marijana i objašnjava da oni pokušavaju pomoći koliko mogu te da donesu paket, dva hrane no to nije trajno rješenje.

- Trudimo se bez obzira na epidemiološku situaciju skupiti hranu i razveseliti ljude makar za blagdane. Teško je svaki dan, ali blagdani bez hrane i ogrjeva, kao da im još teže padnu nego "obični" dani. Donijet ćemo osmjehe na lica mnoge djece i na kratko skinuti teret sa leđa njihovih roditelja. Jako je teško nekada odlučiti kome ćeš pomoći a kome nažalost taj tren nećeš moći pomoći - kazala nam je Marijana.

- Naša udruga pomaže uz pomoć donacija malih ljudi velikog srca ,ne financira nas nitko velik. I ne možemo preko granica svojih mogućnosti ali smo sretni jer je naš narod uvijek spreman uskočiti u pomoć. Iako mnogi ne žive bajno, nije im teško odvojiti i to malo što imaju da pomognu onima koji imaju još manje - dodaje Marijana.

Potrebite obilaze cijele godine, a u tijeku je akcija kojom žele razveseliti ljude tijekom blagdana. Kažu kako su pokloni za djecu riješeni, no još uvijek je potrebna pomoć u higijenskim potrepštinama kao i hrana.