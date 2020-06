Sve iz zrna i sve prirodno, tako se uči praviti pivo u Željezari Sisak

Prvi praktikum i centar za proizvodnju craft piva Beer Lab, u sklopu neke kulinarske škole, otvoren je u Sisku, u Kulinarskom institutu Kul IN. A Kul IN se nalazi u zgradi nekadašnjeg Željezarina instituta i unazad desetak godina privlači brojne mlade ljude iz cijelog svijeta željne stjecanja znanja u stvaranju, istraživanju i promociji suvremenih koncepata pripreme i obrade hrane.

Poseban tečaj za pivo

Svladati najnovije trendove u gastronomiji i slastičarstvu dolazili su ovdje polaznici iz Australije, Singapura, Japana, a odsad će se ovdje moći naučiti i kako izraditi pivo.

– Početkom godine opremili smo naš Beer lab. Našim programima kulinarstva i slastičarstva stalno želimo širiti edukciju pa smo prije nekoliko godina pokrenuli i vinski program, a sada to činimo i s pivom. To je dio kulinarskih i slastičarskih edukacija, ali će biti i zasebni tečaj i radionice.

Polaznici će učiti proizvodnju piva, spajanje hrane s pivom i na kraju će imati finalni proizvod u rukama koji će moći s prijateljima degustirati – rekla je Ivana Fried, direktorica Kulinarskog instituta Kul IN, dodajući kako im je cilj da, osim što će učiti o samom pivu, polaznici radionica prošire i opća znanja o gastronomiji.

Voditelj radionica u Beer labu Siščanin je Sanel Subašić, koji je vlastito pivo počeo proizvoditi 2013. godine. Trenirao je hrvanje, tada slomio nogu i u vrijeme mirovanja počeo pratiti literaturu o beer craftingu. Ubrzo je doma napravio i svoje pivo, a od tada stalno eksperimentira i razvija nove okuse. Sada svoje znanje prenosi na druge.

– Sve izlazi iz moje ljubavi prema pivu. Želja za edukacijom i napredovanjem povećava se sa svakim sljedećim kuhanjem. I to je ono što čini ovaj posao posebnim jer se može napraviti bezbroj različitih recepata piva. I proces se može dotjerati do najsitnijih detalja i nijansi okusa, da se za svaku osobu napravi nešto što bi joj odgovaralo – kazuje Sanel, koji koristi sistem H.E.R.M.S., što bi značilo heat exchange recirculating system. A metoda je All grain, dakle sve od zrna i prirodni sastojci. Bez ekstrakta i pojačivača okusa. Kao i svi pivari, i on ima svoje najomiljenije pivo.

Najdraže pivo – s kokosom

– Teško je izdvojiti, ali preferiram tamno pšenično pivo i American pale ale. Imam nekoliko najdražih recepata, među njima bih izdvojio American pale ale s kokosom. To pivo je bilo posebno zbog specifične arome karamel-sladova i hmelja koji je bio citrusnih aroma, s niskom razinom gorčine, a u aftertasteu se osjetio okus kokosa, kao da ste pojeli kolač čupavac – kazuje nam mladi Siščanin.

– Treba li izdvojiti pivo koje trenutačno predstavlja Beer lab, to je Kölsch, pivo koje je hybrid lagera i alea te ima 20% pšeničnog slada, što daje posebnu notu kiselosti u pivu, tako da podsjeća na pšenično pivo. Niske je gorčine te je izrazito pitko – dodaje Sanel.

U Hrvatskoj se posljednjih godina osjeti promjena na pivskoj sceni jer male craft pivovare bujaju i uspješno plasiraju svoje proizvode. Puno se radi i na promociji craft piva, što su prepoznali i u Kul IN-u. Craft je IN, kažu, a jedan od prvih polaznika radionica izrade craft piva u Sisku je bio Filip Žugaj.

– Interes mi je kulinarstvo, a ovo je bio logičan potez. Naučio sam dosta i počeo sam doma praviti pivo. Zanimljiv je to proces, kuhanje i dodavanje raznih sastojaka, ima tu puno mogućnosti u dorađivanju okusa. Prvi put mi je pivo ispalo dobro, no vjerujem da, što dalje, biti još bolje – govori Žugaj.