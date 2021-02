Svađa oko otključavanja Austrije: Kurz oprezan, pokrajine za labavljenje, stručnjaci zovu na uzbunu

Svađa oko daljnjih koraka ''otključavanja'' Austrije ušla je ovog vikenda u finalnu fazu, izvještavaju u nedjelju gotovo svi austrijski mediji.

Navode kako se pregovaračke pozicije, a riječ je o saveznoj vladi na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom, stručnjacima u vladinom stožeru, pokrajinskim čelnicima i oporbi, maksimalno zaoštravaju pred sutrašnju odluku austrijske vlade o „(ne)otključavanju Austrije. To u praksi znači odlučiti o tome hoće li se i nakon 9. ožujka, do kada su sadašnje mjere protiv suzbijanja širenja koronavirusa na snazi, zbog trenutačnog alarmantnog rasta dnevnog broja novozaraženih, dodatno produljiti, ili možda i pooštriti i ugostitelje, hotelijere i kulturnjake i dalje ostaviti u „čekaonici“ do Uskrsa. Ili će vlada ipak popustiti ogromnom pritisku gospodarstvenika i javnosti i naći neko za njih kompromisno rješenje.

Mediji izvještavaju kako je kancelar Kurz „vrlo oprezan“ kada je u pitanju popuštanje mjera jer ne želi da sve do sada postignuto u jednogodišnjoj borbi protiv koronavirusa, a sada i njegovih opasnih mutacija, jednostavno „padne u vodu“. I to zbog preuranjenog otvaranja ugostiteljstva, hotelijerstva te kulturnih i sportskih aktivnosti.

Neki od medija pišu kako je daljnje „otključavanje Austrije 15. ožujka nerealno“. Suprotnog su mišljenja pokrajinski poglavari i predsjednik austrijske Gospodarske komore Harald Mahrer, koji traže da se privremeno prisilno „zaključavanje“ pojedinih gospodarskih grana, kao što su ugostiteljstvo, hotelijerstvo i kultura mora konačno, nakon već više od četiri mjeseca kriznog modusa, ponovno „otključati“. Oni traže brzo otvaranje, najkasnije za Uskrs, a u tome, prema ispitivanjima javnog mnijenja, imaju podršku 64 posto Austrijanaca.

Mediji ističu kako je krivac razdora u ovoj borbi „svatko protiv svakoga“ koronavirus sa svojim znatno zaraznijim mutacijama, britanskom i južnoafričkom, koje se razantno šire Austrijom.

Stoga austrijski medicinski stručnjaci prije svega virolozi, epidemiolozi, ali i znanstvenici ostalih profila zbog „ekstremno kompleksne situacije“ i sve strmije uzlazne putanje broja novozaraženih posljednjih dana i tjedana „zovu na uzbunu“ i protive se daljnjem otvaranju Austrije. Za to je prema njihovim riječima potrebna „stabilnost brojki“ zaraze. A upravo suprotno je trenutačno u Austriji.

Prema podacima Ministarstva zdravlja u nedjelju prijepodne u Austriji je u proteklih 24 sata zabilježeno 2.123 novih slučajeva zaraze koronavirusom (jučer 2.457), od čega 500 u Beču te još 23 Covid-19 umrlih. O alarmantnosti situacije govori i sedmodnevna incidencija (broj zaraza na 100.000 stanovnika), koja prema podacima austrijske državne Agencije za zdravlje i sigurnost hrane AGES trenutačno iznosi 154. Prije tri tjedna bila je 105.

Od početka pandemije do danas u Austriji je zabilježeno ukupno 459.440 korona oboljelih, 430.415 ozdravljenih i 8.561 smrtni slučaj. Trenutačno je aktivno Covid-19 bolesnih 20.464, od čega je 1.291 osoba hospitalizirana, uključujući njih 279 u intenzivnoj njezi.

Više o tome kako dalje u borbi s razornim koronavirusom koji je podijelio Austriju te njegovim još zaraznijim mutacijama, znati će se sutra poslijepodne.