'Situacija je zabrinjavajuća, čak 50 posto zaraza prouzročile mutacije, britanska i južnoafrička'

„Situacija je zabrinjavajuća, to se mora reći posve otvoreno“, bila je uvodna rečenica austrijskog ministra zdravlja Rudolfa Anschobera, izrečena u petak na konferenciji za novinare u Beču, kao komentar na aktualni porast broja novozaraženih koronavirusom u Austriji. Na konferenciji su govorili i sveučilišni profesori dr. Barbara Juenk, zdravstvena i klinička psihologinja sa Sveučilišta u Innsbrucku i dr. Michael Musalek, psihijatar i neurolog iz Beča.

Središnja tema bile su psiho-socijalne posljedice koronakrize i utemeljenje Savjetodavnog stožera austrijske vlade za ta pitanja, te psiho-fizičko zdravlje kao preduvjet da ljudi mogu savladati koronakrizu i pridržavati se vladinih mjera.

„Austrija trenutačno bilježi rast broja zaraza, što je prije svega posljedica mutacija virusa. Širom zemlje je već prosječno 50 posto zaraza prouzročeno britanskim i južnoafričkim sojem. U proteklih 24 sata registrirano je opet više od 2.000 novozaraženih, njih 2.093 i to nas sve više brine. Tim više je važno učestalo testiranje. Imamo sjajan rezultat. Samo jučer je testirano 223.000 osoba, a u cijeloj Austriji je već ukupno 14 milijuna testiranih“, ponosno je istaknuo Anschober, poručivši Austrijancima da će im do Uskrsa „još jednom biti teško“, ali da „izdrže“.

„Nakon toga se očekuje postupno poboljšanje situacije, jer će stopa cijepljenih biti sve viša, a doći će i do sezonskih promjena odnosno zatopljena“, napomenuo je ministar zdravlja dodavši:

„Primjećujemo zamor kod ljudi, u različitim oblicima i to za neke može imati psiho-socijalne posljedice. Stoga smo uz dva već postojeća stožera, virološkog i pravnog, osnovali i treći - psiho-socijalni stožer, koji će voditi prof. Musalek“.

Potom je Anschober predstavio znanstvenike i stručnjake novoutemeljenog sedmeročlanog Vladinog Psiho-socijalnog stožera, čiji su članovi i profesori Musalek i Juenk. Njegova glavna zadaća će biti savjetovati vladu kako na učinkovit način spriječiti ili ublažiti psiho-socijalne posljedice korona pandemije na stanovništvo. Posebice na djecu i mlade.

Prof. Juenk je rekla kako trenutačno u narodu vlada “faza deziluzioniranosti, u kojoj se „zajedništvo u društvu sve više rasipa“.

„Na početku pandemije je vladao strah, ali i veliki osjećaj zajedništva. Ali to se je promijenilo. Sada dominira bespomoćnost: ljudi su frustrirani, jer se ništa ne mijenja na bolje. Cilj biti cijepljen je blizu, ali za mnoge je on još uvijek vrlo daleko, i to je frustrirajuće“, napomenula je Juenk upozorivši:

„Zajedništvo se rasipa i iz bespomoćnosti se brzo može razviti agresija. Zato ponovno moramo ispočetka učiti da svi zajedno sjedimo u istom čamcu“. S austrijskom psihologinjom čija su specijalnost krizna psihološka stanja i hitne intervencije složio se je i Anschober poručivši:

„Moramo ponovno naći načina da se vratimo timskom razmišljanju“.

Prof. Juenk je istakla kako je važno „prestati govoriti o socijalnoj distanci, jer ono što smo obvezni držati zbog korone, je fizički razmak.

„Ti su socijalni kontakti posebno važni za djecu i mlade ljude koji jako hitno trebaju svoje vršnjake. Ali i mogućnost odmora i odmaranja je esencijalna i na to se također ne smije zaboraviti“, poručila je psihologinja.

Prof. Musalek je istakao kako su korona krizom posebno snažno pogođena djeca i mladi ljudi.

„Ta je skupina posebno pogođena, prije svega naučnici zanatlije i studenti. Na njih se je nekako zaboravilo“, dodao je.

„Istraživanja su pokazala da je starosna skupina od 15 do 25 godina posebno jako pogođena psihičkim i socijalnim nuspojavama koronakrize. Ali i skupina ljudi starije starosne dobi, koju je izuzetno jako pogodila izolacija i samoća, i na njih se svakako mora usmjeriti pozornost“, istaknuo je Musalek.

Pojasnio je kako je djecu i mlade posebno pogodio prekid socijalnih kontakata zbog učenja od kuće odnosno nastave na daljinu. Stoga, kako je istaknuo austrijski psihijatar i neurolog, od posebno velikog je značaja mladim generacijama vratiti nadu i vjeru u bolje sutra, u čemu će, kako je ustvrdio, skori povratak sportskih aktivnosti igrati veliku ulogu.

Da podsjetimo, austrijska vlada će u ponedjeljak odlučivati o daljnjim koracima „otključavanja“ Austrije. Austrijski parlament je jučer produžio aktualne epidemiološke mjere „zaključavanja“ zemlje do 9. ožujka. Tko sve će se nakon toga vratiti iz kriznog u normalni modus, i da li će uopće doći do „otključavanja“ Austrije prije Uskrsa znati će se u ponedjeljak.

