Suzana Jašić: Možemo! već ima ljude koji mogu biti čelnici države

1. Postali ste prva gradonačelnica u povijesti Pazina. Je li vaš uspjeh rezultat uzleta platforme Možemo! ili onemoćalosti IDS-a i zasićenosti dugotrajnom vladavinom te stranke u Istri?

Tri su razloga. Jedan je svakako zasićenost IDS-ovim načinom vladanja, no u vrijeme izbora IDS je bio sve samo ne onemoćao, držali su gotovo sve poluge vlasti u Istri, što znači i proračune iz kojih su obilno financirali svoje kampanje i predizborne projekte. IDS izgleda onemoćalo sad, nakon izbora, kad se vidi da više nisu neprikosnoveni i da su u ozbiljnim kadrovskim problemima. Drugi razlog je taj što sam protekle četiri godine bila najaktivnija vijećnica u Gradskom vijeću Pazina i ljudi su znali za koga i za što glasaju, a osim toga okupila sam ekipu s integritetom koja je aktivna u gradskom životu, koja živi Pazin i kojoj je stalo. Naravno da smo dio glasova dobili i zbog uzleta Možemo! koji je motivirao nove i razočarane birače.

2. Nekada ste kao čelnica GONG-a vi nadzirali politiku i političare, a sad će se nadzirati vaš rad. Stavlja li to pred vas puno veću odgovornost?

Nadam se da će nadzirati i pozivam ih na to. Pozivam ih da jasno ispoljavaju svoje potrebe i da uvijek traže više i bolje jer samo tako vlast može biti bolja. Nikad se neće moći zadovoljiti sve potrebe i udovoljiti svim interesima jer se mijenjaju i rastu, ali samo u toj igri gdje aktivni i zainteresirani građani i građanke vlast čine odgovornom i responsivnom oni i one dobivaju, a onda i cijelo društvo. Pazin ima veliki socijalni kapital, ljudi su zainteresirani, vole doprinositi, razgovarati i jako vole svoj grad i svoja naselja pa ima i mnogo volonterskih akcija. Zahvalna sam što sam gradonačelnica u takvom gradu i nastojat ću ih još više motivirati. I medijima sam rekla da su im vrata Grada Pazina otvorena, da neće biti tajnih informacija i da rade svoj posao, pitaju, propituju i istražuju. Nemamo što kriti.

3. Jesu li netom završeni lokalni izbori zapravo najava onoga što bi platforma Možemo! mogla ostvariti za tri godine na idućim parlamentarnim izborima te bi li idući premijer ili premijerka mogli doći upravo iz redova platforme?

Možemo! ima tri paralelna puta pred sobom. Prvi, da isporučujemo kvalitetan sadržaj kroz djelovanje i da promjena bude vidljiva. Drugi, da to jasno, pravovremeno i otvoreno komuniciramo s javnošću. I treći, da izgradimo mrežu ogranaka, naših kapilara na terenu. I to radimo, ali treba raditi još bolje. Bit ćemo spremne i spremni za sve. Možemo! već sad okuplja izuzetno kvalitetan i brojan krug ljudi koji mogu biti i premijerke i predsjednici, ali glavni cilj nam treba biti da pokažemo građanima da politika može i treba biti usmjerena na javnu, a ne na privatnu korist, da može biti časna, pristupačna i odgovorna. Sve drugo zapravo nije politika, već antipolitika u kojoj smo bili zapeli i koja nas je činila ogorčenima i bijesnima pa su se od nje mnogi zgađeno udaljavali, a to nije put koji nam može poboljšati život. Zato je potrebno uzeti stvari u svoje ruke i ponosno reći - politika, to sam ja.

