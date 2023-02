Susjedima spremili osvetu: Svi su koristili njihovu zemlju, no nitko nije htio platiti štetu

Odnos sa susjedima često zna biti iscrpljujući pogotovo ako zbog se zbog mira ne želite ni s kim zavaditi. No katkada nas susjedi znaju izbaciti iz takta pa su nužni drastični potezi. Tako je jedna obitelj iz malene države u središnjoj Europi godinama u svađi sa susjedima, inače daljnjim rođacima, zbog raznih stvari, a jedna od njih je i cesta kojom se svakodnevno voze.

Naime, posjed obitelji pravokutnog je oblika, a s desne i prednje strane posjeda nalazi se cesta. Kako bi lakše skretali, obitelj je dopustila susjedima da prelaze preko njihova posjeda i slobodno se koriste tim četvornim metrom pri izlaženju iz ulice. Sve dok im jednog dana nije prekipjelo.

Budući da cesta nije asfaltirana, na njoj se često stvaraju rupe koje u većini slučajeva popravljaju upravo vlasnici posjeda iako se putem koriste i drugi susjedi.

– Susjedi očekuju od mojih roditelja da sami plate asfaltiranje ceste, no oni to ne žele učiniti kao ni itko drugi. Jednog dana susjedi su naručili drva koja im je dovezao golemi kamion. Vozač kamiona prešao je preko našeg posjeda i ograde te je oštetio. Nitko nije želio platiti štetu pa je otac krenuo u osvetu – objavio je na Imguru mladić čiji su roditelji vlasnici spornog posjeda. To nije bio prvi put da se tako nešto dogodilo nego treći pa je mladićev otac tome odlučio stati na kraj.

Vlasnik zemljišta odlučio je sazidati novu ogradu preko koje više nitko neće moći prolaziti, a izlazak iz ulice sada će svima biti otežan jer će morati skretati mnogo pažljivije

– Kako smo i očekivali, petero susjeda zapelo je svojim automobilima za našu ogradu, no nitko nam nije pokucao na vrata – napisao je mladić. Dodao je kako su ih susjedi i tužili zbog ograde koju su sagradili, no spor su izgubili.

Članak je izvorno objavljen u veljači 2019. godine

Policija: Svih petero prijavljenih imalo alkohola u krvi, HZJZ naveo da su zadobili lakše ozljede