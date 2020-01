Susjeda: Filip je neko vrijeme čist, navigaje i svi smo bili sretni zbog njega. Očito je 'pukao'

Bio sam u trgovini kada se začuo rafal. Jesmo se pripali? Da pripali! Unutra je uletila žena, bila je izvan sebe, trčala je po dućanu i sakrivala se. Rafalna paljba usred bijela dana! Prodavačica je bila pribrana, zaključala nas je unutra i rekla da ne gledamo vani jer će nas to cijeli život pratiti. Kada su pucnjevi završili, izašao sam, ubojicu nisam vidio, ali prošao sam kraj mrtvog čovjeka. Ležao je tu, kod klupe, motor je bio preko njega – priča očevidac Mate, čovjek koji živi na splitskom Šperunu, odakle je Filip Zavadlav u subotu oko 15.30 krenuo na svoj ubojiti pohod u kojem je ubio trojicu mladića: Juru Torlaka, Marina Pajića i Marina Bobana. Na mjestu drugog ubojstva, u Radmilovićevoj ulici, policijski inspektori u civilu i u nedjelju su obavljali očevid. Tražili su čahure ispaljene iz automatske puške koju je nezakonito posjedovao ubojica.

Istodobno, u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj konferenciju za novinare održali su načelnik Dražen Vitez, njegov zamjenik Marko Srdarević i načelnik Sektora kriminalističke policije Ante Matković. Nisu htjeli govoriti o motivu o kojemu već dva dana bruji cijela država. Navodno je Filip Zavadlav u ubojiti pohod krenuo jer su on i njegova obitelj bili žrtve maltretiranja dilera zbog duga njegovog brata, koji je ovisnik o drogama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brat povezan s ubijenima

– Sve osobe su evidentirane, ali dosad nismo primali prijavu od oštećenih ili počinitelja jednih protiv drugih – rekao je Dražen Vitez. Istaknuo je kako je stanje sigurnosti u Splitu dobro, te da odgovor na organizirani kriminal ne može biti uzimanje pravde u svoje ruke, već zajedničko djelovanje institucija.

Potvrdio je i kako su u Policijskoj upravi na ispitivanju još tri osobe koje nisu počinitelji ubojstva. Neslužbeno, među njima su i braća Jerko i Branko M. Jerko je, navodno, trebao biti četvrta žrtva Filipa Zavadlava, ali se na vrijeme sklonio.

Zamjenik načelnika Marko Srdarević ispričao je više o istrazi.

– Sve raspoložive snage poslali smo na mjesto događaja. Blokirali smo grad Split i aktivirali smo sve mjere državne granice kako osoba koja se može dovesti u vezu s ovim zločinom ne bi ilegalno ili legalno prešla granicu. U akciji je sudjelovalo 150 policajaca. Dva sata i 40 minuta nakon počinjenja djela uhitili smo osumnjičenika koji nije pružao otpor – ispričao je Serdarević.

Filip Zavadlav uhićen je u kafiću Borsalino koji je danas poslijepodne bio pun. Za šankom se prepričavalo uhićenje.

– Filip je bio tamo, vani, s ocem, imao je na sebi donji dio trenirke i kožnu jaknu, a unutra mu je sjedio brat – pričao je jedan od očevidaca. Međutim, za novine ništa nisu htjeli reći.

Motiv trostrukog ubojstva u Splitu definitivno je droga, no stvari nisu baš tako jednostavne kako su do sada prikazane. Naime, iz policijskih izvora neslužbeno se doznaje da je brat Filipa Zavadlava bio povezan s ubijenom trojkom. On je, kažu neslužbeni policijski izvori, heroinski ovisnik koji je i sitni diler, a drogu je i kupovao od ubijenih i vjerojatno je na sitno prodavao za njih. Policija sumnja da je ubijena trojka od njega tražila novac, koji im je dugovao, a istražuje se je li im bio dužan za kupnju ili prodaju heroina.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prijetnje gej aktivistu

Cijela obitelj Zavadlav dulje je vrijeme pod nadzorom socijalnih službi, a članovi obitelji, uključujući i Filipa, prijavljivani su kao žrtve ili počinitelji obiteljskog nasilja. Filip Zavadlav je zbog obiteljskog nasilja 2015. bio osuđen na 60 dana zatvora, uz uvjet od pet mjeseci, a prijavljivan je zbog krađa, teških krađa te provala koje je počinio s majkom. Bio je i optužen, no ti postupci nisu okončani. Prema policijskim saznanjima, on nije imao problema s drogom, no njegova oba brata jesu, a jedan od njih svoje probleme pokušava riješiti u komuni u Crnoj Gori.

Osim zbog imovinskih delikata, Filip Zavadlav prijavljivan je i zbog prijetnji jednom splitskom gej aktivistu, no ta je prijava na koncu odbačena. S obzirom na to da su njegovi netolerantni stavovi prema homoseksualcima poznati, neslužbeno se doznaje kako je pod nadzorom splitske policije prilikom svakog Pridea.

Na splitskom Šperunu policija je i danas bila pred stanom u kojem živi obitelj Zavadlav.

– Strašno je ovo što se dogodilo. Filip je također svojedobno pravio probleme, ali on je već neko vrijeme čist, navigaje i svi u kvartu bili smo sretni zbog njega. Njega i dvojicu braće majka je napustila, otac im je također narkoman, a on je pokušao od svega pobjeći, otišao je u podstanare u Varoš, međutim, očito je “pukao” – ispričala nam je gospođa koja živi u susjedstvu.