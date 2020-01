Novi detalji: Ubojica je osuđen zbog obiteljskog nasilja, prijavljivan je i zbog teških krađa

Motiv trostrukog ubojstva u Splitu definitivno je droga, no stvari nisu baš tako jednostavne kako su do sada prikazane. Odnosno, obitelj Zavadlav nije bila žrtva kamatarenja, kako se neslužbeno navodilo kao motiv koji je Filipa Zavadlava natjerao da uzme pravdu u svoje ruke i ubije tri osobe koje su navodno zlostavljale njegovu obitelj, a posebno brata. Naime, iz policijskih izvora neslužbeno se doznaje da je brat Filipa Zavadlava bio povezan s uhićenom trojkom.

On je, kažu neslužbeni policijski izvori, heroinski ovisnik koji je i sitni diler, a drogu je i kupovao od ubijenih i vjerojatno je na sitno prodavao za njih. Policija sumnja da je ubijena trojka od njega tražila novac, koji im je bio dužan, a istražuje se je li im novac bio dužan za kupnju ili prodaju heroina.

Video: Trostruko ubojstvo u Splitu

Nadalje, cijela obitelj Zavadlav duže je vrijeme pod prismotrom socijalnih službi, a članovi obitelji, uključujući i Filipa Zavadlav koji je sada osumnjičen za trostruko ubojstvo, prijavljivani su bilo kao žrtve bilo kao počinitelji obiteljskog nasilja. Filip Zavadlav je zbog obiteljskog nasilja bio osuđen 2015. na 60 dana zatvora, uz uvjet od pet mjeseci, a prijavljivan je zbog krađa, teških krađa te provala koje je počinio s majkom. Zbog ķrađa i teških krađa je i optužen, no ti postupci nisu okončani. On, prema policijskim saznanjima, nije imao problema s drogom, no njegova oba brata jesu, a jedan od njih svoje probleme s drogom pokušava riješiti u komuni u Crnoj Gori.

Osim zbog imovinskih delikata, Filip Zavadlav je prijavljivan i zbog prijetnji jednom splitskom gej aktivistu, no ta je prijava na koncu odbačena. S obzirom na to da su njegovi, blago rečeno netolerantni stavovi prema homoseksualcima poznati, splitska policija, neslužbeno se doznaje, ima ga pod prismotrom kod svakog Pridea.

Inače, prije no što se odlučio na sumanuti smrtonosni pohod, policiji nije prijavio nikakve prijetnje. Ubojstva i sve ono nakon toga očito je dobro isplanirao jer nije uhićen u odjeći u kojoj je bio kada je, kako se sumnja, ubojstva počinio. Drugim riječima očito je otišao kući i presvukao se prije no što je došao u kafić u kojem je uhićen. Istražuje se i od kud mu kalašnjikov, odnosno kako ga je nabavio.

Trostruko ubojstvo koje je šokiralo Split očito je pomno planirano, a bez obzira na prevladavajući stav s društvenih mreža., 25-godišnjak koji se za njega sumnjiči nije nikakav heroj osvetnik. Već osoba koja po svemu sudeći dolazi iz disfunkcionalne obitelji te koja je očito pomislila da se bratov problem s drogom može riješiti ubojstvom. A ne može.

Video: Policija na mjestu zločina