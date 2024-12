U kući kod Benkovca pronađeno troje mrtvih. Susjeda: Znali su dolaziti čistiti oko kuće, valjda su se tu htjeli preseliti

Velika tragedija dogodila se u mjestu Rašteviću kod Benkovca. Kako je priopćila zadarska policija, jutros u 9 sati zaprimili su dojavu da se na benkovačkom području, u kući nalaze osobe koje se ne javljaju na pozive, nakon čega su na mjesto događaja upućene sve žurne službe. Dolaskom na mjesto događaja zatečena su mrtva tijela tri osobe, na kojima nema vidljivih tragova nasilja, a u kući je kao izvor električnog napajanja zatečen agregat.

Prva susjeda kod kuće u kojoj su pronađena tri tijela stradalih nije nam puno mogla reći što se dogodilo kao ni o obitelji stradalih. - Poznavala sam stariju gospođu onako iz viđenja i mislim da se zvala Ljilja, ne znam jesu li ovdje često bili i spavali i kako se dogodila tragedija - rekla nam je ova susjeda koja nije mogla potvrditi informaciju da je do tragedije došlo uslijed korištenja agregata u nedavno kupljenoj kući u kojoj nije bilo priključka struje. U vrijeme dolaska večernjakovih reportera u kući su bili radnici koji su mijenjali bravu koju je najvjerojatnije provalila policija nakon dojave o tragediji u zaseoku Cupać u Rašteviću kod Benkovca. Riječ je o maloj prizemnici i oko nje je bilo dosta razbacanih stvari, na hrpu složena drva i jedna mala dječja guralica. Budući da se pojavila informacija da su osim starije žene pronađena tijela i njezinog sina i snahe, pokušali smo doznati od susjeda jesu li mlađa muška i ženska osoba bili u braku i jesu li imali djecu, no nitko nam to nije mogao potvrditi. Također, nije potvrđena ni informacija da je riječ o osobama koje su na Benkovačko područje tijekom ili nakon rata doselile iz BiH.

Susjeda Ljubica Cupač kazala je kako su stradali u ovu kuću povremeno dolazili te da su čistili oko kuće. Jučer su rušili šumu te su dovezli drva. - Valjda su se tu htjeli preseliti - kazala je. Znala ih je viđati tu kada su dolazili i čistili oko kuće. Kazala je i kako je suprug od stradale žene umro prije otprilike godinu dana. Rekla je kako je obitelj živjela u Benkovcu te da je sestra od stradale žene kupila njima tu kuću. Kazala je i kako je sve bilo puno policijskih automobila, hitne pomoć i vatrogasaca. U kući su pronađena tijela majke, sina i snahe. – ⁠Nema elemenata kaznenog djela, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti – rekla nam je Sonja Šimurina, glasnogovornica zadarske policije.