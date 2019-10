Imovina glavna tema: Šuičina kći 2011. kupila stan u centru Zagreba

Imovina hrvatske kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisiji Dubravke Šuice već danima je jedna od glavnih tema u javnosti. Šuica je u svojoj izjavi o financijskim interesima koju je morala priložiti Europskom parlamentu u sklopu procedure njezina imenovanja u EK navela nekretnine koje posjeduju ona i njezin suprug.

Šuica je tako kao svoju imovinu navela kuću u Cavtatu koja se gradi od 1988. te da ju je naslijedila od roditelja. Suprug je pak vlasnik obiteljske kuće u Dubrovniku, stana u Zagrebu, kućice u Blidinju u BiH te kuće pokojnih roditelja i zemlje na Pelješcu, a koja je samo u djelomično njegovu vlasništvu. Sad je pak otkriveno i da je Šuičina kći Marta vlasnica stana u Zagrebu, koji je kupila 2011. kad je imala 29 godina.

Kandidati za funkcije u Europskoj komisiji, kao i hrvatski dužnosnici u svojim imovinskim karticama, odnosno izjavama o financijskim interesima inače ne moraju navoditi imovinu koja glasi na njihovu djecu. U izvatku iz zemljišnih knjiga za stan koji je u vlasništvu Marte Šuice ne navodi se nikakav teret, odnosno hipoteka za kredit, što može značiti da je stan plaćen gotovinom. Riječ je o četverosobnom stanu površine 91,36 četvornih metara u centru Zagreba. Cijena tog stana je 2011. bila najmanje 200.000 eura.

Prema izvatku, Marta Šuica je taj stan kupila od Ingre, i to nedugo nakon što ga je ta tvrtka kupila od Tehnike. Dubravku Šuicu su pak lokalni dubrovački mediji povezivali s Ingrom kad je ta tvrtka u Dubrovniku gradila stambeno-poslovni kompleks Ladapski dvori. Šuica je, prema pisanju medija, navodno bila kupila stan u Lapadskim dvorima, no od te kupnje je na kraju odustala. Šuica je, inače, na osnovi anonimne prijave bila pod poreznim nadzorom tijekom kojeg su provjeravani prihodi i porijeklo imovine nje, njezina supruga i kćeri, i to za razdoblje do 2005. do 2009. Ti su postupci na kraju završili u njezinu korist.