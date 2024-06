Sugovornik Ljutiću: Žao mi je što se nisam više nakrao, a Ljutić mu odgovara: Stigneš, polako...

Iako je Milan Bandić, dugogodišnji zagrebački gradonačelnik umro prije gotovo tri i pol godine, način na koji je vladao Zagrebom, još je tema raznih sudskih postupka. Jer je Bandićeva vladavina metropolom, svojevremeno na optuženičku klupu odvela njega, ali i brojne njegove suradnike. Jedan od takvih je i Robert Ljutić, koji je Bandiću bio i vozač i tjelohranitelj i bliski suradnik. Njegovo suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu, koje je počelo u veljači 2020. kada je Ljutić zanijekao krivnju za trgovanje utjecajem i zloporabe u gospodarskom poslovanju.

On je jedini ostao na optuženičkoj klupi nakon što su svi njegovi suoptuženici, priznali krivnju te su po nagodbi s USKOK-om odavno i osuđeni. Prema optužnici, USKOK Ljutića tereti da si je pribavio korist od 440.000 kuna. On je od ožujka 2013. do siječnja 2016. obnašao nekoliko dužnosti u uredu gradonačelnika, a USKOK tvrdi i da je bio stvarni voditelj tvrtke za organizaciju kulturnih manifestacija “Tvornica događaja” u kojoj je Sanja Bančević Medenica bila direktorica. Istovremeno udrugu ZAFAZ, čiji je novac zapravo korišten za poslovanje Ljutićeve tvrtke, vodio je Drago Topolovac. Kao predsjednik ZAFAZ-a Topolovac je, prema optužnici, nalagao plaćanja za usluge koje nisu obavljene, a računi su ispostavljani tvrtki koju je Ljutić vodio. ZAFAZ je prema optužnici dobivao značajna sredstva iz gradskog proračuna, pa je, prema USKOK-u poslužio i kao paravan da Ljutić preko njega izvlači novac za sebe. Kako su novac izvlačili, Bančević Medenica i Topolovac su priznali, a prema optužnici ona je ispostavljala lažne fakture koje je on plaćao.

Što su radili i kako su poslovali, čuje se i na snimkama tajno snimljenih razgovora, koje su ranije preslušane u sudnici. No kako su u međuvremenu napravljeni transkripti tih razgovora, sada se razgovori ponovo, preslušavaju, kako bi se utvrdila njihova točnost. Osim toga čitane su i SMS poruke iz Ljutićeva mobitela. U tajno snimljenim razgovorima se čuje kako Ljutić sređuje razna plaćanja u ime grada, dogovara zapošljavanja, obećava financijske potpore.

- Da li imaš kakvu firmu da nas skromno financijski pomogne? Cvita - jedna je od tih poruka. Cvita je Nenad Cvitković iz udruge Centar HePi koji Ljutiću kaže:

- Žao mi je što se više nisam nakrao. A više se nema ni što krasti...

- Stigneš, stigneš, polako - odgovara mu Ljutić.

- Pa taj Bandić nema pojma ni o čemu... Samo žderu, piju i putuju... Ulovit ću ja Milana, gdje su kamere - kaže u jednom od razgovora Cvitković nezadovoljan jer je njegovoj udruzi odobreno 20.000 od traženih 45.000 kuna. Nadalje, iz razgovora se čuje i da s Ljutićem komentira i izglasavanje rebalansa proračuna.

- Znači idemo s HDZ-om - komentira Cvitković te dodaje:

- Grad me je izvarao zbog čega se osjećam kao idiot... Ljutić je pak tajno snimljen i kada jednom od sugovornika koji ima dug prema Gradu Zagrebu kaže:

- Dođite vi k meni na kavicu, sve ćemo riješiti. To su sve igre i igrice...