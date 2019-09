Sudar brzog vlaka i kamiona: Najmanje 34 osobe su ozlijeđene

Najmanje 34 osobe su ozlijeđene, od kojih jedna teško, u sudaru brzog vlaka i kamiona u Yokohami, drugom najvećem japanskom gradu. Sudar, koji se dogodio na ključnoj liniji prema Tokiju, uzrokovao je lom stakla u vozačevoj kabini te je izbacio iz tračnica najmanje prva tri vagona od ukupno osam, pokazuju video snimke.

Vozač kamiona teško je ozlijeđen, a čini se da ozlijede putnika i vozača vlaka nisu ozbiljne, navodi japanska javna televizija NHK. Ranije se širio crni dim iz dijelova vlaka i kamiona, koji je sabijen između vlaka i zida.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. The truck caught fire, sending black smoke into the air. Authorities say at least 30 people may have been injured. pic.twitter.com/QJ6oiq4AhQ